Διακοπές με παιδιά – Τι να προσέξουν οι γονείς

Τα οικογενειακά ταξίδια προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στα παιδιά, ωστόσο η ασφάλεια παραμένει βασική προϋπόθεση. Σύμφωνα με την παιδίατρο Τριανταφυλλιά Σδόγγου-Μελά, η κατάλληλη προετοιμασία επιτρέπει στους γονείς να προλάβουν προβλήματα και να εξασφαλίσουν ένα ξέγνοιαστο ταξίδι.

Προταξιδιωτικός έλεγχος



Για διεθνή ταξίδια ή προορισμούς με ειδικούς κινδύνους, η επικοινωνία με τον παιδίατρο συνιστάται 4 έως 6 εβδομάδες πριν την αναχώρηση. Στην εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη ο προορισμός, η διάρκεια, η ηλικία, το ιατρικό ιστορικό, η φαρμακευτική αγωγή και οι εμβολιασμοί του παιδιού, οι οποίοι αποφασίζονται εξατομικευμένα.

Ασφάλεια στο αυτοκίνητο



Τα συστήματα συγκράτησης είναι βασικός εξοπλισμός. Η σωστή χρήση τους μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 71% στα βρέφη και 54% στα παιδιά 1-4 ετών, ενώ τα ενισχυτικά καθίσματα (booster) μειώνουν τη σοβαρότητα τραυματισμού κατά 45% στις ηλικίες 4-8 ετών. Η επιλογή του καθίσματος γίνεται με βάση το ύψος και το βάρος. Τα παιδιά ταξιδεύουν με φορά προς τα πίσω για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Επιπλέον, απαιτείται σταθερή τοποθέτηση, ασφάλιση των αποσκευών και τακτικές στάσεις.

Πρόληψη θερμοπληξίας



Η θερμοκρασία σε κλειστό όχημα μπορεί να αυξηθεί κατά 11°C σε μόλις 10 λεπτά, ενώ το παιδικό σώμα υπερθερμαίνεται 3 έως 5 φορές γρηγορότερα. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει μόνο του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σε περίπτωση συμπτωμάτων υπερθερμανσης (σύγχυση, λήθαργος, σπασμοί), απαιτείται άμεση κλήση στο 112/166.

Αεροπορικές μετακινήσεις



Η ασφαλέστερη επιλογή για μικρά παιδιά είναι η δική τους θέση με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης. Για την ανακούφιση από την πίεση στα αυτιά κατά την κάθοδο, βοηθούν ο θηλασμός, το μπιμπερό, η πιπίλα ή μικρές γουλιές νερού. Φάρμακα, ιατρικά έγγραφα και μια αλλαξιά ρούχων πρέπει να βρίσκονται στη χειραποσκευή.

Ναυτία και αλλαγή ώρας



Για τη ναυτία συνιστώνται ελαφρά γεύματα, καθαρός αέρας και αποφυγή οθονών. Σε μεγάλες αλλαγές ζώνης ώρας, βοηθά η σταδιακή προσαρμογή του ύπνου λίγες ημέρες νωρίτερα, η καλή ενυδάτωση και η έκθεση στο φυσικό φως.

Ασφάλεια στο νερό



Ο πνιγμός συμβαίνει αθόρυβα. Η επίβλεψη από ενήλικα πρέπει να είναι ενεργή, συνεχής και σε απόσταση βραχίονα. Τα μπρατσάκια και τα φουσκωτά δεν αποτελούν σωστικά μέσα. Η πλήρης περίφραξη πισίνας 4 πλευρών μειώνει τον κίνδυνο πνιγμού κατά 83%. Τα στοιχεία του 2025 στην Ελλάδα έδειξαν ότι το 64% των θανατηφόρων περιστατικών σε καταγεγραμμένες παραλίες συνέβη χωρίς ενεργή ναυαγοσωστική παρουσία.

Ήλιος, υγιεινή και τροφές



Η ηλιοπροστασία περιλαμβάνει σκιά, καπέλο, ρούχα, γυαλιά και τακτική εφαρμογή αντηλιακού. Απαιτείται συχνή κατανάλωση υγρών για την πρόληψη της αφυδάτωσης. Το πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο, ενώ σε περιοχές με αμφίβολη ποιότητα νερού χρησιμοποιείται εμφιαλωμένο νερό και αποφεύγονται τα ωμά τρόφιμα.

Φαρμακείο ταξιδιού



Πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της οικογένειας και να περιλαμβάνει:

Θερμόμετρο και αντιπυρετικά

Διαλύματα ηλεκτρολυτών για ενυδάτωση

Αντιισταμινικά, αντηλιακό και εντομοαπωθητικά

Υλικά μικροτραυματισμών (αντισηπτικό, γάζες, επιδέσμους)

Χρόνια φάρμακα σε επαρκή ποσότητα στη χειραποσκευή

Απαγορεύεται η χορήγηση ηρεμιστικών ή άλλων φαρμάκων χωρίς ιατρική οδηγία. Η ασφάλεια χτίζεται με διαδοχικά επίπεδα προστασίας για ένα ευχάριστο ταξίδι.

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