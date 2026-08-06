Ξεχάστε το πλύσιμο: Η μπλούζα που δεν μυρίζει για ένα μήνα – Δυο μυστικά συστατικά

Μια εταιρεία ένδυσης από τις ΗΠΑ έχει τραβήξει τα βλέμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την παρουσίαση της πέμπτης γενιάς της σειράς HercShirt.

Σύμφωνα με την ίδια, η νέα μπλούζα μπορεί να παραμένει χωρίς δυσάρεστες οσμές ακόμη και μετά από έναν ολόκληρο μήνα καθημερινής χρήσης, χωρίς να απαιτείται πλύσιμο.

Ωστόσο μια μπλούζα που δεν έχει πλυθεί για ένα μήνα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη εφίδρωση ευνοούν την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία επιμένει ότι το αποτέλεσμα οφείλεται σε μια καινοτόμο σύνθεση υλικών που έχει αναπτύξει.

Το μυστικό συστατικό στο ύφασμα

Για την κατασκευή της μπλούζας χρησιμοποιείται ένας ειδικός συνδυασμός υλικών που περιλαμβάνει χαλκό, ασήμι, ψευδάργυρο, χρυσό, ηφαιστειακή τέφρα, καθώς και δύο ακόμη συστατικά τα οποία η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν απλώς επικαλύψει την επιφάνεια του υφάσματος, αλλά έχουν ενσωματωθεί στη δομή του.

Ο χαλκός συμβάλλει στην αναστολή της ανάπτυξης των βακτηρίων που ευθύνονται για τις δυσάρεστες οσμές, ενώ ο ψευδάργυρος βοηθά στην εξουδετέρωση των ενώσεων θείου που δημιουργούνται από την έντονη εφίδρωση, φαινόμενο που είναι συχνότερο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Διαθεσιμότητα και τιμή

Η νέα μπλούζα αναμένεται να διατεθεί για παραγγελία τον Νοέμβριο. Αρχικά θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε μαύρο χρώμα, ενώ στη συνέχεια η σειρά θα εμπλουτιστεί με επιπλέον αποχρώσεις, όπως σκούρο μπλε, μπορντό και σκούρο πράσινο.

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