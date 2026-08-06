Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Ti πρέπει να γνωρίζετε

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των νέων αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ δέχεται τις αιτήσεις των πολιτών, οι οποίες φέτος αξιολογούνται με βάση τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του έτους 2025.

Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός με τις προθεσμίες, τα κριτήρια και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να εξασφαλίσετε τη σημαντική έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Η κρίσιμη προθεσμία και ο κίνδυνος απένταξης

Η επίσημη καταληκτική ημερομηνία για την επανυποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Η έγκαιρη υποβολή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από όσους είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο. Αν οι υφιστάμενοι δικαιούχοι δεν καταθέσουν νέα αίτηση εντός της διορίας, η πλατφόρμα θα προχωρήσει σε αυτόματη απένταξη από την 1η Οκτωβρίου 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν την έκπτωση και να τιμολογούνται πλέον με το κανονικό οικιακό τιμολόγιο του παρόχου τους.

Πώς και πού γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην Επίσημη Πλατφόρμα ΚΟΤ της ΗΔΙΚΑ ή μέσω της πύλης του Gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή:

Κωδικοί TAXISnet του αιτούντος.

Ο προσωπικός ΑΜΚΑ.

Ο 11ψήφιος αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού ρεύματος).

Προσοχή στους φιλοξενούμενους: Εάν στο νοικοκυριό διαμένουν ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί αν δεν εισέλθουν και οι ίδιοι στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς TAXISnet για να δώσουν τη συναίνεση τους.

Οι κατηγορίες δικαιούχων και τα κριτήρια

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού:

Κατηγορία ΚΟΤ Α: Αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ). Προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση στη χρέωση ενέργειας (περίπου 0,075€ ανά κιλοβατώρα).

Κατηγορία ΚΟΤ Β: Αφορά νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο εισόδημα. Το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 9.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και κλιμακώνεται ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη, φτάνοντας έως και τις 31.500€. Η έκπτωση ανέρχεται περίπου στα 0,045€ ανά κιλοβατώρα.

Κατηγορία ΚΟΤ Γ (Πολυτέκνων): Αφορά αποκλειστικά οικογένειες με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Το εισοδηματικό κριτήριο ξεκινά από τις 50.000€ και μπορεί να αγγίξει τις 70.000€, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, προσφέροντας ένα διευρυμένο προστατευτικό πλαίσιο εκπτώσεων.

Χρήσιμες συμβουλές πριν την υποβολή

Συμφωνία στοιχείων: Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός παροχής ρεύματος είναι στο όνομα του αιτούντος ή ότι θα γίνει άμεσα η αλλαγή ονόματος στον πάροχο, καθώς το ΚΟΤ εφαρμόζεται μόνο στην κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Όρια κατανάλωσης:

Κάθε κατηγορία έχει ένα ανώτατο όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης (π.χ. 1.400 kWh έως 2.000+ kWh ανάλογα με τα μέλη). Αν ξεπεράσετε κατά πολύ το όριο αυτό, η έκπτωση για το συγκεκριμένο τετράμηνο ενδέχεται να χαθεί.

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