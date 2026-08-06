Το Ιράν επιβεβαίωσε τη συμφωνία με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

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Σε καταρχήν συμφωνία με το Ομάν για τον καθορισμό νέου ναυσιπλοϊκού διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ προχώρησε το Ιράν, όπως ανακοίνωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ωστόσο, η αποτελεσματική επαναλειτουργία της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού εξαρτάται άμεσα από τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια του Περσικού Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, επιβεβαίωσε την έγκριση των γεωγραφικών συντεταγμένων της νέας ρότας, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές προετοιμάζουν κοινή διακήρυξη.

Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν διεξάγει απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς της αμερικανικής πλευράς, και εστιάζει αποκλειστικά στις διαπραγματεύσεις με το Σουλτανάτο του Ομάν.

Η ιρανική διπλωματία υπογράμμισε ότι, παρά τη διμερή επίτευξη συμφωνίας, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως όσο διατηρούνται ο αμερικανικός αποκλεισμός και άλλες στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή.

Παράλληλα, το Ιράν επιδιώκει να επιβάλει νέο καθεστώς διέλευσης κατά μήκος των ακτών του, απαιτώντας την καταβολή τελών, ένας όρος που απορρίπτεται από τις ΗΠΑ και διεθνείς παράγοντες ως αντίθετος προς το διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

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