Έκρηξη σε επιχείρηση στην Θέρισο: Μία σύλληψη από την Αστυνομία

Στη σύλληψη ενός 71χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε επιχείρηση στη Θέρισσο Ηρακλείου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη από αμέλεια, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η φύλαξη των φιαλών υγραερίου στον χώρο ήταν πλημμελής.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον εξωτερικό χώρο φούρνου, στη συμβολή των οδών Κονδυλάκη και Θερίσσου, προκαλώντας ισχυρό ωστικό κύμα που αναστάτωσε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας άνθρωπος στο χέρι, ο οποίος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες διαπίστωσαν ότι, παρά την ισχυρή έκρηξη, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Ωστόσο, το ωστικό κύμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε γειτονικά καταστήματα και κατοικίες.Οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν την αυτοψία στον χώρο και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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