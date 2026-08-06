Ομάν: Διπλή έκρηξη σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

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Περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations (UKMTO).

Σύμφωνα με την αναφορά, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου άκουσε δύο εκρήξεις ενώ το πλοίο βρισκόταν ανοικτά του Κουμζάρ, στο Ομάν.

Η UKMTO διευκρίνισε ότι τόσο το πλήρωμα όσο και το πλοίο είναι ασφαλή.

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