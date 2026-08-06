Κυψέλη: «Την είδα πεσμένη στο μπάνιο… δεν απαντούσε», λέει ο 26χρονος που αρνείται ότι σκότωσε

Η υπόθεση της Κυψέλης αποκτά νέο κεφάλαιο μέσα από την απολογία του 26χρονου.

Ο Αφγανός επιμένει πως δεν είναι ο δράστης και περιγράφει ένα διαφορετικό σενάριο: Τον ίδιο σε κατάσταση πανικού, μία βαλίτσα με τη σορό και έναν άγνωστο ηλικιωμένο που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, γνώριζε τι είχε συμβεί.

Σε νέες φωτογραφίες ντοκουμέντα του MEGA εμφανίζεται ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ, να έχει μόλις αφήσει τη βαλίτσα με τη σορό στο εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη και να αποχωρεί πεζός.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του – Το τρίτο πρόσωπο και η βαλίτσα

Αν και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές και στο οποίο έχουν καταγραφεί καρέ – καρέ οι κινήσεις του, το στίγμα των κινητών και οι μαρτυρίες τον υποδεικνύουν ως τον δράστη της δολοφονίας, ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του.

«Όταν άναψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα δυο – τρεις φορές αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια».

Για πρώτη φορά στην κατάθεσή του κάνει αναφορά σε ένα τρίτο πρόσωπο.

«Μέσα στον πανικό μου έφυγα αμέσως από το σπίτι και σταμάτησα έναν γέρο που βρήκα μπροστά μου σε μια στάση λεωφορείου και τον ρώτησα τι κάνω αν έχω ένα άτομο νεκρό μέσα στο σπίτι μου. Αυτός μου είπε ότι δούλευε σε νοσοκομεία και ξέρει από αυτά και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να το απομακρύνω από το σπίτι μου αλλιώς θα μπλέξω», είπε.

Το… τρίτο πρόσωπο και ο εκβιασμός

Στη συνέχεια, περιγράφει πώς κινήθηκε για να απομακρύνει τη σορό και εμπλέκει πλέον ενεργά τον ηλικιωμένο άνδρα στην υπόθεση.

«Την επόμενη μέρα, μέσα στον πανικό μου και φοβούμενος μην μπλέξω γιατί έχω και ένα μικρό παιδί, τον άκουσα και γύρισα πίσω στο σπίτι. Έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό που μου είπε ο γέρος. Πήρα μια μαύρη βαλίτσα που βρήκα μέσα στο σπίτι και έβαλα μέσα την Λίσα. Πήρα τη βαλίτσα και πήγα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο. Εκεί βρήκα τον γέρο. Αυτός μου είπε να του αφήσω τη βαλίτσα και θα το αναλάβει αυτός, μου ζήτησε χρήματα ως αντάλλαγμα».

Μάλιστα, αναφέρει πως τα μετρητά που πήρε από την κάρτα της 38χρονης τα έδωσε στον άγνωστο ηλικιωμένο γιατί τον εκβίαζε.

«Όσα λεφτά έβγαλα από τις κάρτες της, τα έδωσα στον γέρο γιατί με εκβίαζε ότι θα τα πει όλα στην Αστυνομία. Μπορεί να είναι και αυτός που έστειλε τα απειλητικά μηνύματα σε εμένα και στη γυναίκα μου χθες. Το κινητό και τις κάρτες της, τα πέταξα σε έναν κάδο», είπε.

Το ταξίδι στην Ελλάδα και η εθελοντική του δράση

Ο 26χρονος σε ηλικία 15 ετών έφυγε από το Αφγανιστάν, μέσω Ιράν και Τουρκίας, έφτασε στη Μυτιλήνη ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016.

Γνώρισε την Αμερικανίδα γυναίκα του, ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, παντρεύτηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Μέσω της κερδοσκοπικής οργάνωσης που είχαν δημιουργήσει, βοηθούσαν και στήριζαν πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονταν στην Ελλάδα.

Το έργο τους μάλιστα, το κοινοποιούσαν συχνά και στη σελίδα που διατηρούσαν. Παράλληλα, ο 26χρονος ασχολήθηκε επαγγελματικά και με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα ενώ έκανε και μαθήματα σε παιδιά.

Η προσωπική ιστορία του είχε παρουσιαστεί πριν κάποια χρόνια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης ενός πρόσφυγα.

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