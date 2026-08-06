Θρίλερ στην Ελούντα: Αστυνομικοί έσωσαν την τελευταία στιγμή ηλικιωμένο που απειλούσε να πέσει στο κενό

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026 στην τουριστική περιοχή της Ελούντας στο Λασίθι, όταν ένας ηλικιωμένος αλλοδαπός τουρίστας απειλούσε να δώσει τέλος στη ζωή του πηδώντας από το μπαλκόνι του.

Η έγκαιρη και εξαιρετικά ψύχραιμη παρέμβαση των αστυνομικών αρχών αποδείχθηκε σωτήρια, αποτρέποντας την διαφαινόμενη τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΑΝΑΤΟΛΗ ο ηλικιωμένος άνδρας βρισκόταν στο δωμάτιο του τουριστικού καταλύματος όπου διέμενε για τις διακοπές του. Κατά τις ίδιες πηγές, ο τουρίστας βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, γεγονός που τον οδήγησε σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης και αμόκ.

Σε έξαλλη κατάσταση, βγήκε στο μπαλκόνι του δωματίου του και άρχισε να φωνάζει ότι θα πηδήξει στο κενό. Οι περίοικοι και το προσωπικό του καταλύματος, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, κάλεσαν αμέσως σε βοήθεια, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Η σωτήρια επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί προσέγγισαν τον ηλικιωμένο με μεγάλη προσοχή, καθώς η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα εύθραυστη λόγω της μέθης.Με συντονισμένες κινήσεις, οι άνδρες της Αστυνομίας, απομόνωσαν τον χώρο για να μην υπάρξει περαιτέρω ένταση και ξεκίνησαν άμεση διαπραγμάτευση, μιλώντας του σε ήρεμο τόνο για να κερδίσουν τον χρόνο.

Τελικά κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον μεταπείσουν, τραβώντας τον με ασφάλεια στο εσωτερικό του δωματίου.

Ο ηλικιωμένος αλλοδαπός μεταφέρθηκε με ασφάλεια μακριά από το μπαλκόνι, βάζοντας τέλος στο θρίλερ που κράτησε σε αγωνία την περιοχή.

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