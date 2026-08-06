ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ στις 21:00: Για το προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ (06/08/26, 20:45, Open TV), στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και θέλει να βάλει βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που τρόμαξε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ θα δώσει κανονικά το παρών στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League δίνοντας μία έξτρα λύση αλλά και μεγάλη εμπειρία στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτάσει στον 3ο προκριματικό γύρο αποκλείοντας εμφατικά την Ντιναμό Κιέβο στην προηγούμενη προκριματική φάση χάρη στο σόου του Γιάννη Κωνσταντέλια και σε περίπτωση που προκριθεί στα πλέι οφ θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League, ενώ θα παλέψει και με τον ηττημένο του Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι για την είσοδο στην τελική φάση του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή, κάτι που συνήθιζε να κάνει και επί Ραζβάν Λουτσέσκου, όμως στην τελευταία του προπόνηση είδε τον Ζίβκοβιτς να προπονείται και θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί έιτε ως βασικός είτε ως αλλαγή με τους Βέλγους.

Η αποστολή της Άντερλεχτ: Κούζεμανς, Χέκερεν, Σέγκερς, Χέντγενς, Αουγκούστινσον, Εντιαγέ, Μάαμαρ Βρόνινκς, Πετρό, Κεϊτά, Μπιανκόν, Μπάρι, Κανά, Σαρρ, Καλόντζι, Σαλιμπά, Άμπρος, Λανσάνα, Στρόικενς, Ντε Ρίντερ, Ονία-Σέκε, Ουέρτα, Οτζέα, Άντμαν, Ενγκά-Κανά, Ντεγκρίφ, Σίκαν, Τσβέτκοβιτς, Μπερτατσίνι, Φαν Ντερ Φεν.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ισπανός, Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τούς συμπατριώτες του, Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Μιγκέλ Μαρτίνεζ. Τέταρτος θα είναι ο επίσης Ισπανός Ματέο Μπουσκέτς Φερέρ, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας και Χουάν Σαντάνα.

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