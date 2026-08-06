Και επίσημα «πράσινο φως» για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους

Το «πράσινο φως» για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου.Πρόκειται για εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη θέση «Λιναρίδι», ιδιοκτησίας της εταιρείας «Γ.Ε. Σκουλούδης Εμπορική Εισαγωγική Εξαγωγική Βιομηχανική Ξενοδοχειακή Τουριστική Εταιρεία».

Το ακίνητο περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες αναπτύσσονται σε τρία γεωτεμάχια συνολικής έκτασης 5.604,89 τετραγωνικών μέτρων.Η δωρεάν παραχώρηση ισχύει για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή της απόφασης και προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία του χώρου ενόψει της σύναψης της οριστικής σύμβασης μίσθωσης.

Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση: Στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια του διμήνου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις, τις οποίες αναλαμβάνει η ιδιοκτήτρια εταιρεία, ώστε ο χώρος να καταστεί κατάλληλος για τη νέα του χρήση.

Η απόφαση στηρίζεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία είχε επισημάνει ήδη από τον Μάρτιο την ανάγκη δημιουργίας δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στην Κρήτη. Στη συνέχεια, στα τέλη Ιουλίου, η εταιρεία κατέθεσε επίσημα την πρότασή της για τη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου.

Η παραχώρηση λήγει αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση του διμήνου, εκτός εάν αποφασιστεί η παράτασή της, ενώ την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αναλαμβάνει ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.Η υπουργική απόφαση φέρει ημερομηνία 3 Αυγούστου και την υπογραφή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Αθανάσιου Πλεύρη.

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