Χιροσίμα: 81 χρόνια από τον πυρηνικό όλεθρο που άλλαξε την ανθρωπότητα

Το ημερολόγιο έγραφε 6 Αυγούστου 1945. Ήταν ένα ήσυχο, καθαρό πρωινό στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας. Οι κάτοικοι ξεκινούσαν την ημέρα τους, πηγαίνοντας στις δουλειές και στα σχολεία τους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σε λίγα λεπτά, η πόλη τους θα γινόταν το σκηνικό για το πιο τρομακτικό και καταστροφικό θέαμα στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού.

Το ραντεβού με τον όλεθρο

Στις 08:15 το πρωί, το αμερικανικό B-29 βομβαρδιστικό Enola Gay άνοιξε τις πόρτες του και απελευθέρωσε το «Little Boy» (Αγοράκι), την πρώτη ατομική βόμβα ουρανίου. Η βόμβα πυροδοτήθηκε περίπου 600 μέτρα πάνω από το κέντρο της πόλης για να μεγιστοποιηθεί η καταστροφή. Αυτό που ακολούθησε ξεπερνά κάθε εφιαλτική περιγραφή.

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Η λάμψη

Μια τυφλωτική, απόκοσμη λάμψη φώτισε τον ουρανό.Η θερμοκρασία στο σημείο μηδέν άγγιξε τους 4.000°C. Άνθρωποι, κτίρια και ζώα εξαϋλώθηκαν ακαριαία, αφήνοντας πίσω μόνο «σκιές» πάνω στους τοίχους.

Το ωστικό κύμα

Άνεμοι με ταχύτητα 440 μέτρων το δευτερόλεπτο σάρωσαν τα πάντα, ισοπεδώνοντας το 90% της πόλης σε δευτερόλεπτα.

Το "μανιτάρι"

Ένα τεράστιο ραδιενεργό σύννεφο σε σχήμα μανιταριού υψώθηκε στα 18.000 μέτρα, σκοτεινιάζοντας τον ήλιο.

Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν βιβλικός. Περίπου 70.000 έως 80.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Μέχρι το τέλος του 1945, ο αριθμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στις 140.000, καθώς χιλιάδες υπέκυψαν στα φρικτά εγκαύματα και στην πρωτόγνωρη τότε ασθένεια της ραδιενέργειας.

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Όσοι επέζησαν ονομάστηκαν Hibakusha (άνθρωποι που επηρεάστηκαν από την έκρηξη). Για δεκαετίες, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο τις σωματικές ασθένειες, τους καρκίνους και τις παραμορφώσεις, αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς ο κόσμος φοβόταν τη «μολυσματική» φύση της ραδιενέργειας.

Η καταστροφή της Χιροσίμα, μαζί με εκείνη του Ναγκασάκι τρεις ημέρες αργότερα, οδήγησε στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, το τίμημα ήταν η γέννηση του πυρηνικού τρόμου.

Σήμερα, ο Θόλος Γκενμπάκου (το μοναδικό κτίριο που έμεινε όρθιο κοντά στην έκρηξη) στέκει στη Χιροσίμα ως Μνημείο Ειρήνης. Υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα ότι το «πιο τρομακτικό θέαμα» της ιστορίας δεν πρέπει ποτέ ξανά να επαναληφθεί.

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