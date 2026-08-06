Καστέλλι: Τι απαντά η ΥΠΑ για το κόστος του εξοπλισμού αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο

Η κατασκευή του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να εκδίδει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη διαδικασία ανάθεσης του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας. Η επίσημη τοποθέτηση της ΥΠΑ αποσαφηνίζει το νομικό πλαίσιο, αναλύει τον προϋπολογισμό και επιβεβαιώνει το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας στα τέλη του 2028.

Ολόκληρο το κείμενο της απάντησης:

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας (Ε.Α.) του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:





Η ανάθεση της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης έγινε σύμφωνα με το άρθρο 25.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, που κυρώθηκε με το ν.4612/2019 (Α' 77) και την προβλεπόμενη σε αυτή Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Ελληνικού Δημοσίου, της ΥΠΑ και της εταιρείας ΔΑΗΚ Α.Ε., που υπογράφηκε στις 30.01.2026 και η οποία έθεσε το πλαίσιο υλοποίησης της υπόψη προμήθειας και τις δεσμεύσεις κάθε μέρους της Συμφωνίας Ε.Α.

Το εκτιμώμενο και κατά προσέγγιση οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αρχικά ορίστηκε στο ποσό των 75.000.000 ευρώ, βάσει της έρευνας αγοράς που είχε διενεργήσει αρμοδίως η ΥΠΑ το έτος 2024 (λήψη μη δεσμευτικών προσφορών).





Μετά την έρευνα αγοράς (μη δεσμευτικές προσφορές) και το αρχικώς εκτιμώμενο και κατά προσέγγιση ποσό, ελήφθησαν υπόψη πρόσθετες ανάγκες πουενσωματώθηκαν στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως έργα υποδομών και η προμήθεια μετεωρολογικού εξοπλισμού (Meteo).

Επιπρόσθετα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης περιορίστηκε από 41 σε 27 μήνες περίπου και προστέθηκε όρος στη σύμβαση για ανάληψη ευθύνης από τον τελικό ανάδοχο της προμήθειας χωρίς περιορισμούς, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της ΥΠΑ.





Για την υλοποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Ε.Α. και πληρωμή της αντίστοιχης δαπάνης, τηρούνται όλες οι ισχύουσες δημοσιονομικές και δημοσιολογιστικές διατάξεις.





Η ολοκλήρωση της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του Ε.Α., είναι άμεσα συνδεδεμένη και σχετίζεται με το χρονοδιάγραμμα Αεροναυτιλίας (τέλος Νοεμβρίου 2028), το οποίο είναι ενταγμένο στο χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω Αερολιμένα.

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