Αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο του Μόντρεαλ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Masters του Μόντρεαλ μένοντας στον δεύτερο γύρο, καθώς γνώρισε την ήττα με 7-6(3), 7-5 από τον Βραζιλιάνο Ζοάο Φονσέκα, ο οποίος πήρε το «εισιτήριο» για τους «32» της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στο παιχνίδι με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, καθώς ο Βραζιλιάνος εκμεταλλεύτηκε το πρώτο του γκέιμ στο σερβίς του Τσιτσιπά, πέτυχε μπρέικ και προηγήθηκε γρήγορα με 2-0. Η αντίδραση του Τσιτσιπά ήταν άμεση, καθώς πήρε πίσω το χαμένο σέρβις γκέιμ και με σταθερό κράτημα του σερβίς του ισοφάρισε σε 2-2, επαναφέροντας τις ισορροπίες. Στη συνέχεια δημιούργησε ακόμη τρεις ευκαιρίες για νέο break, όμως δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει.

Από την άλλη πλευρά, κράτησε χωρίς προβλήματα το δικό του σερβίς, με αποτέλεσμα οι δύο τενίστες να οδηγηθούν στο tie-break. Εκεί ο Φονσέκα πήρε από νωρίς τον έλεγχο με μίνι-μπρέικ, δεν επέτρεψε στον Τσιτσιπά να επιστρέψει και, φτάνοντας σε τρία διαδοχικά σετ-ποιντς, επικράτησε με 7-3 στο tie-break για να κάνει το 1-0 στα σετ (7-6).

Στο δεύτερο σετ οι δύο αθλητές «κράτησαν» το σερβίς τους μέχρι τη στιγμή που ο Φονσέκα πέτυχε νέο μπρέικ και πέρασε μπροστά με 2-1. Αυτή τη φορά κατάφερε να επιβεβαιώσει το προβάδισμά του, διαμορφώνοντας το 4-2 και βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη.

Ο Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε να βρει απαντήσεις στο μεγαλύτερο διάστημα του σετ, όμως όταν ο Βραζιλιάνος σέρβιρε για το παιχνίδι, κατάφερε να του «σπάσει» το σερβίς και να ισοφαρίσει σε 5-5, δίνοντας νέα παράταση στην αγωνία.

Η αντεπίθεσή του, ωστόσο, δεν είχε συνέχεια. Στο αμέσως επόμενο γκέιμ έχασε το δικό του σερβίς, δίνοντας στον Φονσέκα δεύτερη ευκαιρία να «κλείσει» τον αγώνα. Αυτή τη φορά ο νεαρός Βραζιλιάνος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, κράτησε το σερβίς του και με 7-5 ολοκλήρωσε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Κάσπερ Ρουντ και τον Χουάν Μαρτίν Σερούντολο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μόντρεαλ: Νικηφόρο ξεκίνημα για Τσιτσιπά και πρόκριση στο δεύτερο γύρο