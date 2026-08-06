Υακίνθεια 2026: Συγκίνηση και αποθέωση για τον "Καποδίστρια" του Γιάννη Σμαραγδή

Με εξαιρετική επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση εκατοντάδων πολιτών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5 Αυγούστου, στην πλατεία Αρμί, η προβολή της εμβληματικής ταινίας «Καποδίστριας», στο πλαίσιο των Υακινθείων 2026.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μία από τις ιδιαίτερες στιγμές του φετινού θεσμού, καθώς το κοινό κατέκλυσε τον χώρο της προβολής, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και συλλογικής συγκίνησης.

Ιδιαίτερη τιμή για τον Δήμο Ανωγείων αποτέλεσε η παρουσία του σπουδαίου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος προλόγισε την ταινία, μοιράστηκε σκέψεις για το έργο του και ανέδειξε τη διαχρονική σημασία της προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια για τη σύγχρονη Ελλάδα. Η παρουσία του προσέδωσε ιδιαίτερο κύρος στην εκδήλωση και επιβεβαίωσε τους ισχυρούς δεσμούς του με τα Ανώγεια και τον πολιτισμό τους.

Η συγκινητική συμμετοχή του κόσμου απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα Υακίνθεια αποτελούν έναν ζωντανό θεσμό που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και προσφέρει ποιοτικές πολιτιστικές εμπειρίες σε κατοίκους και επισκέπτες.

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Ο Δήμος Ανωγείων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον Γιάννη Σμαραγδή για την τιμητική παρουσία του, σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς και στους εκατοντάδες θεατές που με την παρουσία τους απέδειξαν ότι ο πολιτισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημείο συνάντησης, διαλόγου και έμπνευσης.

Τα Υακίνθεια 2026 συνεχίζονται, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η παράδοση, η ιστορία και η τέχνη μπορούν να συνυπάρχουν δημιουργικά και να φωτίζουν το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

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