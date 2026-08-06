Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στο μικροσκόπιο τα «μαύρα κουτιά» και οι τελευταίες συνομιλίες

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Στο επίκεντρο της έρευνας για την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, βρίσκονται οι επικοινωνίες, ο συντονισμός και οι τελευταίες κινήσεις πριν το δυστύχημα.

Τα «μαύρα κουτιά» των δύο ελικοπτέρων, το κατά πόσο υπήρχε εναέριος συντονισμός, οι πιθανές «τυφλές γωνίες» των χειριστών, οι καταθέσεις του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, αλλά και οι επικοινωνίες και οι εντολές των τελευταίων κρίσιμων λεπτών, αποτελούν τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές για να διαπιστώσουν τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βασίζεται και στις πρώτες παρατηρήσεις των πραγματογνωμόνων, ενός πιλότου και ενός τεχνικού ελικοπτέρων, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία τόσο στο σημείο όπου κατέπεσε το ελικόπτερο με το μοιραίο αποτέλεσμα για το πλήρωμα, όσο και στο δεύτερο ελικόπτερο που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αυτοψίες στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων

Στελέχη του λεγόμενου «Ελληνικού FBI», της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς και δύο πραγματογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησαν σε διαδοχικές αυτοψίες στα σημεία όπου εντοπίστηκαν τα δύο ελικόπτερα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών φωτογραφήθηκαν εξαρτήματα και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στην αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης.

Παράλληλα, αναμένεται να ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνση των συντριμμιών, πιθανόν με τη χρήση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ.

Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες και οι καταθέσεις των επιζώντων

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από δύο κέντρα επικοινωνίας, ενώ αναμένουν αντίστοιχο υλικό και από ακόμη ένα.

Οι επίσημες καταθέσεις των επιζώντων μελών του δεύτερου ελικοπτέρου δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς θεωρούνται πρόσωπα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ωστόσο, σε άτυπη συζήτηση με τον Έλληνα συντονιστή, φέρεται να ανέφεραν ότι δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία του δεύτερου ελικοπτέρου. Όπως είπαν, κατάλαβαν ότι υπήρξε επαφή με κάτι, όμως πληροφορήθηκαν ότι είχαν συγκρουστεί με άλλο εναέριο μέσο που επιχειρούσε στην περιοχή μόνο μετά την πτώση.

Δεν αναφέρθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ενδεχόμενη τεχνική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος. Οι επίσημες καταθέσεις τους αναμένεται να ληφθούν μετά τις πρώτες εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων.

Ερωτήματα για τις εντολές και τον επιχειρησιακό συντονισμό

Η οικογένεια του Έλληνα συντονιστή του πρώτου ελικοπτέρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του, εκτιμά ότι κατά τη διάρκεια της εναέριας πυρόσβεσης ενδέχεται να δόθηκαν λανθασμένες εντολές, οι οποίες συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.

Ζητά να εξεταστεί αναλυτικά αν οι οδηγίες που δόθηκαν στον χειριστή ήταν σύμφωνες με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα ή αν υπήρξαν παραλείψεις που επηρέασαν την εξέλιξη της αποστολής.

Οι καταγγελίες για την απουσία εναέριου συντονισμού

Η οικογένεια του Έλληνα συντονιστή υποστηρίζει ακόμη ότι δεν υπήρχε εναέριος συντονισμός από ελικόπτερο για τα υπόλοιπα μέσα που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει, παρά το γεγονός ότι στις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής γινόταν λόγος για τρία ελικόπτερα με ρόλο συντονισμού, ο συντονισμός πραγματοποιούνταν από το έδαφος.

Σύμφωνα με την ίδια άποψη, αυτό δημιούργησε «τυφλές γωνίες» στις κινήσεις των εναέριων μέσων και προκάλεσε προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων.

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