Μεγάλη φωτιά στο Καρύδι Σητείας: Γιγαντιαία επιχείρηση της Πυροσβεστικής με επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική που τέθηκε σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και άμεσης κινητοποίησης τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σητείας.

Το μέτωπο ξέσπασε υπό συνθήκες που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση, θέτοντας αμέσως τις αρχές σε κόκκινο συναγερμό, καθώς η ευρύτερη περιοχή της Σητείας βρίσκεται ήδη επιβαρυμένη από πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που οδήγησαν τις Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Τριάδας και Απιδίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Γιγαντιαία επιχείρηση σε επίγειο και εναέριο επίπεδο

Στο σημείο σπεύδουν συνεχώς ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

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Η κινητοποίηση περιλαμβάνει: Περισσότερα από 14 πυροσβεστικά οχήματα της τοπικής υπηρεσίας αλλά και ενισχύσεις από όμορες περιοχές του Λασιθίου.

Πεζοπόρα τμήματα αποτελούμενα από 40 πυροσβέστες που επιχειρούν μέσα στις εστίες για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Επίσης εναέρια μέσα (ελικόπτερα), τα οποία πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣







🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου







‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026

Δύσκολες συνθήκες και μάχη με τον χρόνο

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί, ένα φαινόμενο που τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει ακραία επικινδυνότητα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει κυρίως χορτολιβαδική έκταση, ωστόσο η μάχη επικεντρώνεται στο να μην επεκταθεί η πυρκαγιά προς δασικά τμήματα ή αγροτικές καλλιέργειες.

Οι αρχές και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των σωμάτων ασφαλείας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κοντά στην περιοχή του μετώπου.

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