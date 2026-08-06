Λιγότερα και ακριβότερα τα ακίνητα προς πώληση -Το γαλλικό μοντέλο που εξετάζεται

Λίαν αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από την αγορά, που αν μη τι άλλο αναδεικνύουν τη ρίζα του στεγαστικού προβλήματος.

Με δύο κουβέντες, τα διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα- είτε μικρά είτε μεγαλύτερα- είναι και λίγα (λιγότερα από πέρσι για την ακρίβεια) και σίγουρα ακριβά για τη μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών.

Η γενικότερη εικόνα της Αθήνας, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας, είναι ότι οι διαθέσιμες κατοικίες ως 80 τ.μ. είναι 1,30% λιγότερες από πέρσι (β’ τρίμηνο), τα ακίνητα από 80 ως 120 τ.μ. κατά 10,20%, ενώ και αυτά που ξεπερνούν τα 120 τ.μ. είναι 12,70% λιγότερα. Ο κανόνας, που επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά, είναι ότι όσο περιορίζεται η προσφορά, τόσο ανεβαίνουν οι τιμές. Έτσι, στις μικρότερες κατοικίες εμφανίζουν άνοδο 11,20% από πέρσι, στα μεσαία ακίνητα 4,70% και στα μεγάλα 1,20%.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ανάλογη είναι η εικόνα εστιάζοντας σε περιοχές και γειτονιές του Λεκανοπεδίου. Για παράδειγμα, στα Βόρεια Προάστια, στην Αγία Παρασκευή, τα διαθέσιμα ακίνητα, είτε μικρά είτε μεγαλύτερα, είναι ακόμα λιγότερα από πέρσι, με τις ζητούμενες τιμές να συνεχίζουν την κούρσα τους, αγγίζοντας τις 4.000 ευρώ/τ.μ. Ακόμα και στις περιοχές, όπου τα ακίνητα προς πώληση είναι περισσότερα από πέρσι, οι τιμές τους προκαλούν ίλιγγο, εξηγώντας έτσι και τον μεγαλύτερο αριθμό διαθεσιμότητας τους. Για παράδειγμα, στην Αργυρούπολη, οι διαθέσιμες κατοικίες είναι έστω οριακά περισσότερες από πέρσι, ωστόσο οι ζητούμενες τιμές τις καθιστούν απλησίαστες, αφού για ένα ακίνητο που δεν ξεπερνά τα 80 τ.μ. ξεπερνούν τις 4.600 ευρώ/τ.μ.!

Ανάλογη είναι η εικόνα κι από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, τα διαμερίσματα ως 80 τ.μ. είναι 6,60% λιγότερα από πέρσι, με τις τιμές τους να “τρέχουν” 5,40%, αγγίζοντας τις 2.900 ευρώ/τ.μ. Ακόμα πιο έντονο είναι το πρόβλημα στην Πάτρα, όπου και η έλλειψη ακινήτων χτυπάει “κόκκινο” και οι τιμές κάνουν... πάρτι. Ενδεικτικά, οι κατοικίες άνω των 120 τ.μ. είναι σχεδόν 24% λιγότερες από πέρσι, την ώρα που οι τιμές τους είναι αυξημένες κατά 4,10%.

Τιμές ακινήτων προς πώληση





Τιμές ακινήτων προς πώληση





Διαθέσιμα ακίνητα Τιμή ακινήτου ανά τ.μ.



΄ Β Τρίμηνο 2025 ΄Β Τρίμηνο 2026 ΄Β Τρίμηνο 2025 ΄Β Τρίμηνο 2026





Αθήνα

Έως 80 τ.μ. 21.060 20.789 (-1,30%) 2.709 € 3.012 € (+11,20%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 10.437 9.374 (-10,20%) 2.705 € 2.831 € (+4,70%)

Από 121 τ.μ. και άνω 4.510 3.939 (-12,70%) 3.015 € 3.050 € (+1,20%)

Πάτρα

Έως 80 τ.μ. 1.924 1.789 (-7,00%) 1.899 € 2.100€(+10,60%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 1.301 1.158 (-11,00%) 1.630 € 1.745€ (+7,10%)

Από 121 τ.μ. και άνω 707 538 (-23,90%) 1.478 € 1.539€ (+4,10%)

Περιστέρι

Έως 80 τ.μ. 1.113 1.258 (+13,00%) 2.412 € 2.851€ (+18,20%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 1.070 1.246 (+16,40%) 2.397 € 2.678€ (+11,70%)

Από 121 τ.μ. και άνω 385 358 (-7,00%) 2.043 € 2.333€ (+14,20%)

Κηφισιά

Έως 80 τ.μ. 196 252 (+28,60%) 3.577 € 4.673 € (+30,60%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 445 393 (-11,70%) 3.868 € 4.433 € (+14,60%)

Από 121 τ.μ. και άνω 2.796 2.521 (-9,80%) 4.191 € 4.437 € (+5,90%)

Ζωγράφου

Έως 80 τ.μ. 1.018 966 (-5,10%) 2.738 € 2.868 € (+4,70%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 471 414 (-12,10%) 2.915 € 3.006 € (+3,10%)

Από 121 τ.μ. και άνω 130 94 (-27,70%) 2.649 € 2.595 € (-2,00%)

Αγ. Παρασκευή



Έως 80 τ.μ. 649 512 (-21,10%) 3.609 € 3.932 € (+8,90%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 932 881 (-5,50%) 3.591 € 3.889 € (+8,30%)



Από 121 τ.μ. και άνω 863 832 (-3,60%) 3.647 € 3.862 € (+5,90%)



Άλιμος



Έως 80 τ.μ. 379 392 (+3,40%) 4.520 € 4.287 € (-5,20%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 1.306 1.320 (+1,10%) 4.925 € 5.005 € (+1,60%)



Από 121 τ.μ. και άνω 1.346 1.302 (-3,30%) 5.499 € 5.793 € (+5,30%)



Βούλα



Έως 80 τ.μ. 379 409 (+7,90%) 5.792 € 6.050 € (+4,50%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 778 730 (-6,20%) 6.459 € 6.706 € (+3,80%)



Από 121 τ.μ. και άνω 2.965 2.986 (+0,70%) 6.396 € 6.796 € (+6,30%)



Νέα Ιωνία



Έως 80 τ.μ. 471 653 (+38,60%) 2.702 € 3.454 € (+27,80%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 623 637 (+2,20%) 2.867 € 3.039 € (+6,00%)



Από 121 τ.μ. και άνω 249 174 (-30,10%) 2.312 € 2.402 € (+3,90%)



Ηλιούπολη



Έως 80 τ.μ. 493 695 (+41,00%) 3.326 € 3.729 € (+12,10%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 888 919 (+3,50%) 3.540 € 3.655 € (+3,20%)



Από 121 τ.μ. και άνω 579 616 (+6,40%) 3.735 € 3.802 € (+1,80%)



Αγ. Δημήτριος Αττικής



Έως 80 τ.μ. 582 889 (+52,70%) 3.386 € 3.839 € (+13,40%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 1.003 1.041 (+3,80%) 3.317 € 3.606 € (+8,70%)



Από 121 τ.μ. και άνω 353 317 (-10,20%) 3.181 € 3.492 € (+9,80%)



Πειραιάς



Έως 80 τ.μ. 3.589 4.218 (+17,50%) 2.927 € 3.158 € (+7,90%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 2.511 2.535 (+1,00%) 2.669 € 2.893 € (+8,40%)



Από 121 τ.μ. και άνω 1.248 1.048 (-16,00%) 2.465 € 2.557 € (+3,70%)



Νίκαια



Έως 80 τ.μ. 909 963 (+5,90%) 2.065 € 2.440 € (+18,20%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 1.057 938 (-11,30%) 2.343 € 2.445 € (+4,40%)



Από 121 τ.μ. και άνω 378 318 (-15,90%) 2.106 € 2.225 € (+5,70%)



Αιγάλεω



Έως 80 τ.μ. 537 536 (-0,20%) 2.251 € 2.736 € (+21,50%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 335 321 (-4,20%) 2.278 € 2.358 € (+3,50%)



Από 121 τ.μ. και άνω 160 117 (-26,90%) 1.935 € 1.949 € (+0,70%)



Γέρακας



Έως 80 τ.μ. 302 315 (+4,30%) 3.681 € 3.751 € (+1,90%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 679 872 (+28,40%) 3.359 € 3.529 € (+5,10%)



Από 121 τ.μ. και άνω 988 869 (-12,00%) 2.476 € 2.642 € (+6,70%)



Βύρωνας



Έως 80 τ.μ. 914 830 (-9,20%) 2.871 € 2.924 € (+1,80%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 563 519 (-7,80%) 2.886 € 3.043 € (+5,40%)



Από 121 τ.μ. και άνω 211 243 (+15,20%) 2.630 € 2.639 € (+0,30%)



Ίλιον



Έως 80 τ.μ. 511 617 (+20,70%) 2.266 € 2.502 € (+10,40%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 675 776 (+15,00%) 2.251 € 2.488 € (+10,50%)



Από 121 τ.μ. και άνω 177 162 (-8,50%) 1.973 € 1.955 € (-0,90%)



Βάρη



Έως 80 τ.μ. 385 388 (+0,80%) 4.814 € 4.853 € (+0,80%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 342 355 (+3,80%) 5.393 € 5.426 € (+0,60%)



Από 121 τ.μ. και άνω 1.610 1.412 (-12,30%) 4.510 € 4.854 € (+7,60%)



Ηράκλειο, Αττική



Έως 80 τ.μ. 429 366 (-14,70%) 3.090 € 3.253 € (+5,30%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 732 708 (-3,30%) 3.449 € 3.609 € (+4,60%)



Από 121 τ.μ. και άνω 310 295 (-4,80%) 2.761 € 3.198 € (+15,80%)



Αχαρνές



Έως 80 τ.μ. 374 349 (-6,70%) 2.080 € 2.110 € (+1,40%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 540 548 (+1,50%) 1.814 € 1.908 € (+5,20%)



Από 121 τ.μ. και άνω 624 525 (-15,90%) 1.638 € 1.689 € (+3,10%)



Ηράκλειο, Κρήτη



Έως 80 τ.μ. 156 146 (-6,40%) 2.434 € 2.614 € (+7,40%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 166 168 (+1,20%) 2.720 € 2.997 € (+10,20%)



Από 121 τ.μ. και άνω 132 122 (-7,60%) 2.408 € 2.714 € (+12,70%)



Γαλάτσι



Έως 80 τ.μ. 394 485 (+23,10%) 2.718 € 2.824 € (+3,90%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 494 541 (+9,50%) 2.982 € 3.143 € (+5,40%)



Από 121 τ.μ. και άνω 172 172 (0,00%) 2.553 € 2.599 € (+1,80%)



Θεσσαλονίκη



Έως 80 τ.μ. 4.668 4.358 (-6,60%) 2.718 € 2.866 € (+5,40%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 1.477 1.340 (-9,30%) 2.476 € 2.520 € (+1,80%)



Από 121 τ.μ. και άνω 677 625 (-7,70%) 2.805 € 2.797 € (-0,30%)



Χολαργός



Έως 80 τ.μ. 208 240 (+15,40%) 3.289 € 3.839 € (+16,70%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 333 314 (-5,70%) 3.642 € 4.055 € (+11,30%)



Από 121 τ.μ. και άνω 370 355 (-4,10%) 3.808 € 3.908 € (+2,60%)



Κορυδαλλός



Έως 80 τ.μ. 543 574 (+5,70%) 2.260 € 2.618 € (+15,80%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 568 573 (+0,90%) 2.234 € 2.376 € (+6,40%)



Από 121 τ.μ. και άνω 248 252 (+1,60%) 2.242 € 2.285 € (+1,90%)



Βριλήσσια



Έως 80 τ.μ. 165 231 (+40,00%) 4.211 € 4.869 € (+15,60%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 374 393 (+5,10%) 4.038 € 4.307 € (+6,70%)



Από 121 τ.μ. και άνω 821 900 (+9,60%) 3.684 € 3.969 € (+7,70%)



Αργυρούπολη



Έως 80 τ.μ. 303 309 (+2,00%) 4.026 € 4.615 € (+14,60%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 401 413 (+3,00%) 3.959 € 4.076 € (+3,00%)



Από 121 τ.μ. και άνω 267 319 (+19,50%) 3.889 € 4.256 € (+9,40%)



Κερατσίνι



Έως 80 τ.μ. 621 677 (+9,00%) 2.127 € 2.291 € (+7,70%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 719 704 (-2,10%) 2.070 € 2.167 € (+4,70%)



Από 121 τ.μ. και άνω 205 201 (-2,00%) 1.796 € 2.092 € (+16,50%)



Νέα Ερυθραία



Έως 80 τ.μ. 155 111 (-28,40%) 3.894 € 4.413 € (+13,30%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 207 176 (-15,00%) 3.501 € 3.581 € (+2,30%)



Από 121 τ.μ. και άνω 1.258 1.093 (-13,10%) 3.350 € 3.419 € (+2,10%)



Δάφνη Αττικής



Έως 80 τ.μ. 491 546 (+11,20%) 3.129 € 3.528 € (+12,80%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 313 287 (-8,30%) 2.895 € 3.409 € (+17,80%)



Από 121 τ.μ. και άνω 130 108 (-16,90%) 2.414 € 2.728 € (+13,00%)



Καισαριανή



Έως 80 τ.μ. 478 418 (-12,60%) 3.326 € 3.215 € (-3,30%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 254 187 (-26,40%) 3.216 € 3.347 € (+4,10%)



Από 121 τ.μ. και άνω 74 53 (-28,40%) 3.018 € 3.274 € (+8,50%)



Ελληνικό



Έως 80 τ.μ. 271 249 (-8,10%) 5.792 € 6.271 € (+8,30%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 363 364 (+0,30%) 4.763 € 5.145 € (+8,00%)



Από 121 τ.μ. και άνω 560 551 (-1,60%) 5.709 € 6.267 € (+9,80%)



Πετρούπολη



Έως 80 τ.μ. 323 416 (+28,80%) 2.525 € 2.833 € (+12,20%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 674 759 (+12,60%) 2.729 € 2.925 € (+7,20%)



Από 121 τ.μ. και άνω 301 241 (-19,90%) 2.717 € 2.746 € (+1,10%)



Γλυφάδα



Έως 80 τ.μ. 1.108 1.177 (+6,20%) 4.845 € 5.342 € (+10,30%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 2.183 2.029 (-7,10%) 5.235 € 5.422 € (+3,60%)



Από 121 τ.μ. και άνω 4.341 4.087 (-5,90%) 6.291 € 6.613 € (+5,10%)



Χαϊδάρι



Έως 80 τ.μ. 266 237 (-10,90%) 2.327 € 2.530 € (+8,70%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 279 266 (-4,70%) 2.513 € 2.642 € (+5,10%)



Από 121 τ.μ. και άνω 207 185 (-10,60%) 2.305 € 2.359 € (+2,30%)



Μεταμόρφωση



Έως 80 τ.μ. 207 162 (-21,70%) 2.945 € 3.201 € (+8,70%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 349 318 (-8,90%) 3.144 € 3.168 € (+0,80%)



Από 121 τ.μ. και άνω 86 90 (+4,70%) 2.484 € 2.723 € (+9,60%)



Καλύβια Θορικού



Έως 80 τ.μ. 158 148 (-6,30%) 3.705 € 3.507 € (-5,30%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 190 242 (+27,40%) 2.856 € 2.787 € (-2,40%)



Από 121 τ.μ. και άνω 1.577 1.470 (-6,80%) 2.588 € 2.709 € (+4,70%)



Μελίσσια



Έως 80 τ.μ. 150 138 (-8,00%) 3.733 € 3.790 € (+1,50%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 393 458 (+16,50%) 4.035 € 4.241 € (+5,10%)



Από 121 τ.μ. και άνω 557 557 (0,00%) 3.174 € 3.307 € (+4,20%)



Μοσχάτο



Έως 80 τ.μ. 460 491 (+6,70%) 3.809 € 4.078 € (+7,10%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 307 304 (-1,00%) 3.047 € 3.481 € (+14,20%)



Από 121 τ.μ. και άνω 143 145 (+1,40%) 2.750 € 3.060 € (+11,30%)



Άρτεμις



Έως 80 τ.μ. 152 167 (+9,90%) 2.507 € 2.559 € (+2,10%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 155 158 (+1,90%) 2.193 € 2.290 € (+4,40%)



Από 121 τ.μ. και άνω 594 596 (+0,30%) 1.854 € 1.910 € (+3,00%)



Πόρτο Ράφτη



Έως 80 τ.μ. 202 237 (+17,30%) 3.205 € 3.614 € (+12,80%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 147 180 (+22,40%) 2.770 € 3.227 € (+16,50%)



Από 121 τ.μ. και άνω 640 668 (+4,40%) 2.231 € 2.275 € (+2,00%)



Παλλήνη



Έως 80 τ.μ. 131 131 (0,00%) 3.170 € 3.295 € (+3,90%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 136 152 (+11,80%) 3.010 € 3.061 € (+1,70%)



Από 121 τ.μ. και άνω 298 262 (-12,10%) 2.512 € 2.678 € (+6,60%)



Καλαμαριά



Έως 80 τ.μ. 278 360 (+29,50%) 2.996 € 3.131 € (+4,50%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 314 373 (+18,80%) 2.837 € 3.023 € (+6,60%)



Από 121 τ.μ. και άνω 348 331 (-4,90%) 2.990 € 3.258 € (+9,00%)



Κορωπί



Έως 80 τ.μ. 68 78 (+14,70%) 2.817 € 2.957 € (+5,00%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 132 118 (-10,60%) 2.314 € 2.432 € (+5,10%)



Από 121 τ.μ. και άνω 342 302 (-11,70%) 2.302 € 2.366 € (+2,80%)



Καλλιθέα



Έως 80 τ.μ. 2.291 2.808 (+22,60%) 3.042 € 3.312 € (+8,90%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 1.772 1.684 (-5,00%) 3.151 € 3.321 € (+5,40%)



Από 121 τ.μ. και άνω 468 539 (+15,20%) 3.214 € 3.310 € (+3,00%)



Σαρωνίδα



Έως 80 τ.μ. 168 148 (-11,90%) 3.628 € 3.765 € (+3,80%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 201 194 (-3,50%) 3.985 € 3.782 € (-5,10%)



Από 121 τ.μ. και άνω 570 554 (-2,80%) 3.379 € 3.465 € (+2,50%)



Παλαιό Φάληρο



Έως 80 τ.μ. 939 1.005 (+7,00%) 3.836 € 4.015 € (+4,70%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 1.598 1.440 (-9,90%) 4.094 € 4.252 € (+3,90%)



Από 121 τ.μ. και άνω 1.260 1.224 (-2,90%) 4.293 € 4.371 € (+1,80%)



Χαλάνδρι



Έως 80 τ.μ. 422 448 (+6,20%) 3.637 € 4.052 € (+11,40%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 940 927 (-1,40%) 3.668 € 3.831 € (+4,40%)



Από 121 τ.μ. και άνω 1.275 999 (-21,60%) 3.454 € 3.542 € (+2,50%)



Νέα Σμύρνη



Έως 80 τ.μ. 856 1.076 (+25,70%) 3.002 € 3.427 € (+14,20%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 1.193 1.044 (-12,50%) 3.490 € 3.610 € (+3,40%)



Από 121 τ.μ. και άνω 501 450 (-10,20%) 3.349 € 3.459 € (+3,30%)



Μαρούσι



Έως 80 τ.μ. 415 504 (+21,40%) 3.423 € 4.023 € (+17,50%)



Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 1.101 1.182 (+7,40%) 3.881 € 4.046 € (+4,30%)



Από 121 τ.μ. και άνω 1.302 1.247 (-4,20%) 3.400 € 3.534 € (+3,90%)



Το πρόβλημα στέγασης και το γαλλικό μοντέλο



Από τα παραπάνω γίνεται για ακόμα φορά σαφές ότι το στεγαστικό πρόβλημα έχει τη ρίζα του στο ελλειμματικό ισοζύγιο ζήτησης- προσφοράς. Και δεν είναι μόνο ότι η δεκαετής οικονομική κρίση έβαλε στον “πάγο” την κατασκευαστική δραστηριότητα, είναι ότι το απόθεμα των κατοικιών είναι “γερασμένο”, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες να μένουν εκτός αγοράς, λόγω του υψηλού κόστους των ανακαινίσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 2021, πάνω από το 80% του οικιστικού αποθέματος της χώρας έχει ανεγερθεί πριν από το 2000, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 5,5 εκατ. κατοικίες. Εξ αυτών, ο κύριος όγκος των κατοικιών έχει κατασκευαστεί μεταξύ 1961 και 1980 (35,7%) και μεταξύ των ετών 1981 και 2000 (32,2%). Στα μεγάλα αστικά κέντρα η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη: στην Αττική, σχεδόν οι μισές κατοικίες (53,6%) έχουν κατασκευαστεί έως το έτος 1980, τάση που πιθανώς συνδέεται με την αυξημένη κατασκευή πολυκατοικιών μέσω αντιπαροχής.

Μέρος της στεγαστικής πολιτικής, που ήδη ξεδιπλώνεται, είναι η “ενεργοποίηση” όσο το δυνατόν περισσότερων από τις 800.000 κατοικίες, οι οποίες παραμένουν “κενές”, με κίνητρα και φοροαπαλλαγές για τις αναγκαίες δαπάνες επισκευών- ανακαίνισης, πριν ξαναμπούν στην αγορά είτε προς μακροχρόνια μίσθωση είτε προς πώληση. Ωστόσο, αναζητούνται και δράσεις-μέτρα, που μπορούν να τονώσουν τη ζήτηση, όπως συνέβη με τα προγράμματα “Σπίτι μου”, λόγω του αυξανόμενου κόστους αγοράς και της ανάγκης περισσότερων ίδιων κεφαλαίων για τη συμπλήρωση των στεγαστικών δανείων. Με αυτήν τη λογική, εξετάζεται το αποκαλούμενο γαλλικό μοντέλο.

Αντί της άμεσης επιδότησης επιτοκίου από εθνικούς – κοινοτικούς πόρους, όπως έγινε με το “Σπίτι μου”, το μέτρο προβλέπει την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων προς

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατά τις περιπτώσεις που χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένο επιτόκιο σε επιλέξιμους δικαιούχους. Αντίστοιχη πρακτική εντοπίζεται στη Γαλλία, μέσω εργαλείων όπως το Prêt à Taux Zéro (PTZ), το οποίο στηρίζει την απόκτηση πρώτης κατοικίας με άτοκη ή ευνοϊκή χρηματοδότηση για επιλέξιμα νοικοκυριά, καθώς και το PSLA, που συνδυάζει μίσθωση και σταδιακή απόκτηση κατοικίας. Σε αντίθεση με το «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω

πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει προσωρινό χαρακτήρα, το γαλλικό μοντέλο βασίζεται σε φορολογικές πιστώσεις και είναι ενσωματωμένο στη συνήθη τραπεζική διαδικασία.<p>Πηγή: <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr">iefimerida.gr</a> - <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr/oikonomia/liga-panakriba-diathesima-akinita-galliko-montelo?fbclid=IwY2xjawTg8KNwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMUF0aElTRTg0RVBGU3hQZGpzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe9AMFvzIRclCjyYfcVenBeVTOLK05htTd7GfQPwbuyksB-El6F9Wi9AAxI6Q_aem_ZAUzV-2fPyogs569CobPJw">Λιγότερα και ακριβότερα τα ακίνητα προς πώληση -Το γαλλικό μοντέλο που εξετάζεται - iefimerida.gr</a></p>

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

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