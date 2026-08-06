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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερα και ακριβότερα τα ακίνητα προς πώληση -Το γαλλικό μοντέλο που εξετάζεται

ΑΚΙΝΗΤΑ
clock 08:54 | 06/08/2026
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Λίαν αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από την αγορά, που αν μη τι άλλο αναδεικνύουν τη ρίζα του στεγαστικού προβλήματος.

Με δύο κουβέντες, τα διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα- είτε μικρά είτε μεγαλύτερα- είναι και λίγα (λιγότερα από πέρσι για την ακρίβεια) και σίγουρα ακριβά για τη μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών.

Η γενικότερη εικόνα της Αθήνας, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας, είναι ότι οι διαθέσιμες κατοικίες ως 80 τ.μ. είναι 1,30% λιγότερες από πέρσι (β’ τρίμηνο), τα ακίνητα από 80 ως 120 τ.μ. κατά 10,20%, ενώ και αυτά που ξεπερνούν τα 120 τ.μ. είναι 12,70% λιγότερα. Ο κανόνας, που επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά, είναι ότι όσο περιορίζεται η προσφορά, τόσο ανεβαίνουν οι τιμές. Έτσι, στις μικρότερες κατοικίες εμφανίζουν άνοδο 11,20% από πέρσι, στα μεσαία ακίνητα 4,70% και στα μεγάλα 1,20%.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ανάλογη είναι η εικόνα εστιάζοντας σε περιοχές και γειτονιές του Λεκανοπεδίου. Για παράδειγμα, στα Βόρεια Προάστια, στην Αγία Παρασκευή, τα διαθέσιμα ακίνητα, είτε μικρά είτε μεγαλύτερα, είναι ακόμα λιγότερα από πέρσι, με τις ζητούμενες τιμές να συνεχίζουν την κούρσα τους, αγγίζοντας τις 4.000 ευρώ/τ.μ. Ακόμα και στις περιοχές, όπου τα ακίνητα προς πώληση είναι περισσότερα από πέρσι, οι τιμές τους προκαλούν ίλιγγο, εξηγώντας έτσι και τον μεγαλύτερο αριθμό διαθεσιμότητας τους. Για παράδειγμα, στην Αργυρούπολη, οι διαθέσιμες κατοικίες είναι έστω οριακά περισσότερες από πέρσι, ωστόσο οι ζητούμενες τιμές τις καθιστούν απλησίαστες, αφού για ένα ακίνητο που δεν ξεπερνά τα 80 τ.μ. ξεπερνούν τις 4.600 ευρώ/τ.μ.!

Ανάλογη είναι η εικόνα κι από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, τα διαμερίσματα ως 80 τ.μ. είναι 6,60% λιγότερα από πέρσι, με τις τιμές τους να “τρέχουν” 5,40%, αγγίζοντας τις 2.900 ευρώ/τ.μ. Ακόμα πιο έντονο είναι το πρόβλημα στην Πάτρα, όπου και η έλλειψη ακινήτων χτυπάει “κόκκινο” και οι τιμές κάνουν... πάρτι. Ενδεικτικά, οι κατοικίες άνω των 120 τ.μ. είναι σχεδόν 24% λιγότερες από πέρσι, την ώρα που οι τιμές τους είναι αυξημένες κατά 4,10%.

Τιμές ακινήτων προς πώληση



Τιμές ακινήτων προς πώληση

       

Διαθέσιμα ακίνητα                                                           Τιμή ακινήτου ανά τ.μ.

                       ΄                   Β Τρίμηνο 2025    ΄Β Τρίμηνο 2026    ΄Β Τρίμηνο 2025    ΄Β Τρίμηνο 2026

 

Αθήνα     

Έως 80 τ.μ.                             21.060                20.789 (-1,30%)         2.709 €             3.012 € (+11,20%)

Από 81 τ.μ.  έως 120 τ.μ.     10.437               9.374 (-10,20%)          2.705 €             2.831 € (+4,70%)

Από 121 τ.μ. και άνω             4.510                 3.939 (-12,70%)         3.015 €             3.050 € (+1,20%)

Πάτρα

Έως 80 τ.μ.                            1.924                   1.789 (-7,00%)            1.899 €              2.100€(+10,60%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.     1.301                  1.158 (-11,00%)           1.630 €             1.745€ (+7,10%)

Από 121 τ.μ. και άνω             707                     538 (-23,90%)             1.478 €             1.539€ (+4,10%)

Περιστέρι     

Έως 80 τ.μ.                              1.113                1.258 (+13,00%)         2.412 €            2.851€ (+18,20%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.       1.070               1.246 (+16,40%)         2.397 €             2.678€ (+11,70%)

Από 121 τ.μ. και άνω               385                  358 (-7,00%)              2.043 €              2.333€ (+14,20%)

Κηφισιά     

Έως 80 τ.μ.                                196                       252 (+28,60%)          3.577 €              4.673 € (+30,60%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.         445                      393 (-11,70%)          3.868 €               4.433 € (+14,60%)

Από 121 τ.μ. και άνω              2.796                    2.521 (-9,80%)         4.191 €               4.437 € (+5,90%)

Ζωγράφου     

Έως 80 τ.μ.                                1.018                   966 (-5,10%)             2.738 €               2.868 € (+4,70%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.          471                     414 (-12,10%)          2.915 €                3.006 € (+3,10%)

Από 121 τ.μ. και άνω                130                      94 (-27,70%)            2.649 €                 2.595 € (-2,00%)

Αγ. Παρασκευή     

Έως 80 τ.μ.    649    512 (-21,10%)    3.609 €    3.932 € (+8,90%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    932    881 (-5,50%)    3.591 €    3.889 € (+8,30%)

Από 121 τ.μ. και άνω    863    832 (-3,60%)    3.647 €    3.862 € (+5,90%)

Άλιμος     

Έως 80 τ.μ.    379    392 (+3,40%)    4.520 €    4.287 € (-5,20%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    1.306    1.320 (+1,10%)    4.925 €    5.005 € (+1,60%)

Από 121 τ.μ. και άνω    1.346    1.302 (-3,30%)    5.499 €    5.793 € (+5,30%)

Βούλα     

Έως 80 τ.μ.    379    409 (+7,90%)    5.792 €    6.050 € (+4,50%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    778    730 (-6,20%)    6.459 €    6.706 € (+3,80%)

Από 121 τ.μ. και άνω    2.965    2.986 (+0,70%)    6.396 €    6.796 € (+6,30%)

Νέα Ιωνία     

Έως 80 τ.μ.    471    653 (+38,60%)    2.702 €    3.454 € (+27,80%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    623    637 (+2,20%)    2.867 €    3.039 € (+6,00%)

Από 121 τ.μ. και άνω    249    174 (-30,10%)    2.312 €    2.402 € (+3,90%)

Ηλιούπολη     

Έως 80 τ.μ.    493    695 (+41,00%)    3.326 €    3.729 € (+12,10%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    888    919 (+3,50%)    3.540 €    3.655 € (+3,20%)

Από 121 τ.μ. και άνω    579    616 (+6,40%)    3.735 €    3.802 € (+1,80%)

Αγ. Δημήτριος Αττικής     

Έως 80 τ.μ.    582    889 (+52,70%)    3.386 €    3.839 € (+13,40%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    1.003    1.041 (+3,80%)    3.317 €    3.606 € (+8,70%)

Από 121 τ.μ. και άνω    353    317 (-10,20%)    3.181 €    3.492 € (+9,80%)

Πειραιάς     

Έως 80 τ.μ.    3.589    4.218 (+17,50%)    2.927 €    3.158 € (+7,90%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    2.511    2.535 (+1,00%)    2.669 €    2.893 € (+8,40%)

Από 121 τ.μ. και άνω    1.248    1.048 (-16,00%)    2.465 €    2.557 € (+3,70%)

Νίκαια     

Έως 80 τ.μ.    909    963 (+5,90%)    2.065 €    2.440 € (+18,20%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    1.057    938 (-11,30%)    2.343 €    2.445 € (+4,40%)

Από 121 τ.μ. και άνω    378    318 (-15,90%)    2.106 €    2.225 € (+5,70%)

Αιγάλεω     

Έως 80 τ.μ.    537    536 (-0,20%)    2.251 €    2.736 € (+21,50%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    335    321 (-4,20%)    2.278 €    2.358 € (+3,50%)

Από 121 τ.μ. και άνω    160    117 (-26,90%)    1.935 €    1.949 € (+0,70%)

Γέρακας     

Έως 80 τ.μ.    302    315 (+4,30%)    3.681 €    3.751 € (+1,90%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    679    872 (+28,40%)    3.359 €    3.529 € (+5,10%)

Από 121 τ.μ. και άνω    988    869 (-12,00%)    2.476 €    2.642 € (+6,70%)

Βύρωνας     

Έως 80 τ.μ.    914    830 (-9,20%)    2.871 €    2.924 € (+1,80%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    563    519 (-7,80%)    2.886 €    3.043 € (+5,40%)

Από 121 τ.μ. και άνω    211    243 (+15,20%)    2.630 €    2.639 € (+0,30%)

Ίλιον     

Έως 80 τ.μ.    511    617 (+20,70%)    2.266 €    2.502 € (+10,40%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    675    776 (+15,00%)    2.251 €    2.488 € (+10,50%)

Από 121 τ.μ. και άνω    177    162 (-8,50%)    1.973 €    1.955 € (-0,90%)

Βάρη     

Έως 80 τ.μ.    385    388 (+0,80%)    4.814 €    4.853 € (+0,80%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    342    355 (+3,80%)    5.393 €    5.426 € (+0,60%)

Από 121 τ.μ. και άνω    1.610    1.412 (-12,30%)    4.510 €    4.854 € (+7,60%)

Ηράκλειο, Αττική     

Έως 80 τ.μ.    429    366 (-14,70%)    3.090 €    3.253 € (+5,30%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    732    708 (-3,30%)    3.449 €    3.609 € (+4,60%)

Από 121 τ.μ. και άνω    310    295 (-4,80%)    2.761 €    3.198 € (+15,80%)

Αχαρνές     

Έως 80 τ.μ.    374    349 (-6,70%)    2.080 €    2.110 € (+1,40%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    540    548 (+1,50%)    1.814 €    1.908 € (+5,20%)

Από 121 τ.μ. και άνω    624    525 (-15,90%)    1.638 €    1.689 € (+3,10%)

Ηράκλειο, Κρήτη     

Έως 80 τ.μ.    156    146 (-6,40%)    2.434 €    2.614 € (+7,40%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    166    168 (+1,20%)    2.720 €    2.997 € (+10,20%)

Από 121 τ.μ. και άνω    132    122 (-7,60%)    2.408 €    2.714 € (+12,70%)

Γαλάτσι     

Έως 80 τ.μ.    394    485 (+23,10%)    2.718 €    2.824 € (+3,90%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    494    541 (+9,50%)    2.982 €    3.143 € (+5,40%)

Από 121 τ.μ. και άνω    172    172 (0,00%)    2.553 €    2.599 € (+1,80%)

Θεσσαλονίκη     

Έως 80 τ.μ.    4.668    4.358 (-6,60%)    2.718 €    2.866 € (+5,40%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    1.477    1.340 (-9,30%)    2.476 €    2.520 € (+1,80%)

Από 121 τ.μ. και άνω    677    625 (-7,70%)    2.805 €    2.797 € (-0,30%)

Χολαργός     

Έως 80 τ.μ.    208    240 (+15,40%)    3.289 €    3.839 € (+16,70%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    333    314 (-5,70%)    3.642 €    4.055 € (+11,30%)

Από 121 τ.μ. και άνω    370    355 (-4,10%)    3.808 €    3.908 € (+2,60%)

Κορυδαλλός     

Έως 80 τ.μ.    543    574 (+5,70%)    2.260 €    2.618 € (+15,80%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    568    573 (+0,90%)    2.234 €    2.376 € (+6,40%)

Από 121 τ.μ. και άνω    248    252 (+1,60%)    2.242 €    2.285 € (+1,90%)

Βριλήσσια     

Έως 80 τ.μ.    165    231 (+40,00%)    4.211 €    4.869 € (+15,60%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    374    393 (+5,10%)    4.038 €    4.307 € (+6,70%)

Από 121 τ.μ. και άνω    821    900 (+9,60%)    3.684 €    3.969 € (+7,70%)

Αργυρούπολη     

Έως 80 τ.μ.    303    309 (+2,00%)    4.026 €    4.615 € (+14,60%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    401    413 (+3,00%)    3.959 €    4.076 € (+3,00%)

Από 121 τ.μ. και άνω    267    319 (+19,50%)    3.889 €    4.256 € (+9,40%)

Κερατσίνι     

Έως 80 τ.μ.    621    677 (+9,00%)    2.127 €    2.291 € (+7,70%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    719    704 (-2,10%)    2.070 €    2.167 € (+4,70%)

Από 121 τ.μ. και άνω    205    201 (-2,00%)    1.796 €    2.092 € (+16,50%)

Νέα Ερυθραία     

Έως 80 τ.μ.    155    111 (-28,40%)    3.894 €    4.413 € (+13,30%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    207    176 (-15,00%)    3.501 €    3.581 € (+2,30%)

Από 121 τ.μ. και άνω    1.258    1.093 (-13,10%)    3.350 €    3.419 € (+2,10%)

Δάφνη Αττικής     

Έως 80 τ.μ.    491    546 (+11,20%)    3.129 €    3.528 € (+12,80%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    313    287 (-8,30%)    2.895 €    3.409 € (+17,80%)

Από 121 τ.μ. και άνω    130    108 (-16,90%)    2.414 €    2.728 € (+13,00%)

Καισαριανή     

Έως 80 τ.μ.    478    418 (-12,60%)    3.326 €    3.215 € (-3,30%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    254    187 (-26,40%)    3.216 €    3.347 € (+4,10%)

Από 121 τ.μ. και άνω    74    53 (-28,40%)    3.018 €    3.274 € (+8,50%)

Ελληνικό     

Έως 80 τ.μ.    271    249 (-8,10%)    5.792 €    6.271 € (+8,30%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    363    364 (+0,30%)    4.763 €    5.145 € (+8,00%)

Από 121 τ.μ. και άνω    560    551 (-1,60%)    5.709 €    6.267 € (+9,80%)

Πετρούπολη     

Έως 80 τ.μ.    323    416 (+28,80%)    2.525 €    2.833 € (+12,20%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    674    759 (+12,60%)    2.729 €    2.925 € (+7,20%)

Από 121 τ.μ. και άνω    301    241 (-19,90%)    2.717 €    2.746 € (+1,10%)

Γλυφάδα     

Έως 80 τ.μ.    1.108    1.177 (+6,20%)    4.845 €    5.342 € (+10,30%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    2.183    2.029 (-7,10%)    5.235 €    5.422 € (+3,60%)

Από 121 τ.μ. και άνω    4.341    4.087 (-5,90%)    6.291 €    6.613 € (+5,10%)

Χαϊδάρι     

Έως 80 τ.μ.    266    237 (-10,90%)    2.327 €    2.530 € (+8,70%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    279    266 (-4,70%)    2.513 €    2.642 € (+5,10%)

Από 121 τ.μ. και άνω    207    185 (-10,60%)    2.305 €    2.359 € (+2,30%)

Μεταμόρφωση     

Έως 80 τ.μ.    207    162 (-21,70%)    2.945 €    3.201 € (+8,70%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    349    318 (-8,90%)    3.144 €    3.168 € (+0,80%)

Από 121 τ.μ. και άνω    86    90 (+4,70%)    2.484 €    2.723 € (+9,60%)

Καλύβια Θορικού     

Έως 80 τ.μ.    158    148 (-6,30%)    3.705 €    3.507 € (-5,30%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    190    242 (+27,40%)    2.856 €    2.787 € (-2,40%)

Από 121 τ.μ. και άνω    1.577    1.470 (-6,80%)    2.588 €    2.709 € (+4,70%)

Μελίσσια     

Έως 80 τ.μ.    150    138 (-8,00%)    3.733 €    3.790 € (+1,50%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    393    458 (+16,50%)    4.035 €    4.241 € (+5,10%)

Από 121 τ.μ. και άνω    557    557 (0,00%)    3.174 €    3.307 € (+4,20%)

Μοσχάτο     

Έως 80 τ.μ.    460    491 (+6,70%)    3.809 €    4.078 € (+7,10%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    307    304 (-1,00%)    3.047 €    3.481 € (+14,20%)

Από 121 τ.μ. και άνω    143    145 (+1,40%)    2.750 €    3.060 € (+11,30%)

Άρτεμις     

Έως 80 τ.μ.    152    167 (+9,90%)    2.507 €    2.559 € (+2,10%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    155    158 (+1,90%)    2.193 €    2.290 € (+4,40%)

Από 121 τ.μ. και άνω    594    596 (+0,30%)    1.854 €    1.910 € (+3,00%)

Πόρτο Ράφτη     

Έως 80 τ.μ.    202    237 (+17,30%)    3.205 €    3.614 € (+12,80%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    147    180 (+22,40%)    2.770 €    3.227 € (+16,50%)

Από 121 τ.μ. και άνω    640    668 (+4,40%)    2.231 €    2.275 € (+2,00%)

Παλλήνη     

Έως 80 τ.μ.    131    131 (0,00%)    3.170 €    3.295 € (+3,90%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    136    152 (+11,80%)    3.010 €    3.061 € (+1,70%)

Από 121 τ.μ. και άνω    298    262 (-12,10%)    2.512 €    2.678 € (+6,60%)

Καλαμαριά     

Έως 80 τ.μ.    278    360 (+29,50%)    2.996 €    3.131 € (+4,50%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    314    373 (+18,80%)    2.837 €    3.023 € (+6,60%)

Από 121 τ.μ. και άνω    348    331 (-4,90%)    2.990 €    3.258 € (+9,00%)

Κορωπί     

Έως 80 τ.μ.    68    78 (+14,70%)    2.817 €    2.957 € (+5,00%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    132    118 (-10,60%)    2.314 €    2.432 € (+5,10%)

Από 121 τ.μ. και άνω    342    302 (-11,70%)    2.302 €    2.366 € (+2,80%)

Καλλιθέα     

Έως 80 τ.μ.    2.291    2.808 (+22,60%)    3.042 €    3.312 € (+8,90%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    1.772    1.684 (-5,00%)    3.151 €    3.321 € (+5,40%)

Από 121 τ.μ. και άνω    468    539 (+15,20%)    3.214 €    3.310 € (+3,00%)

Σαρωνίδα     

Έως 80 τ.μ.    168    148 (-11,90%)    3.628 €    3.765 € (+3,80%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    201    194 (-3,50%)    3.985 €    3.782 € (-5,10%)

Από 121 τ.μ. και άνω    570    554 (-2,80%)    3.379 €    3.465 € (+2,50%)

Παλαιό Φάληρο     

Έως 80 τ.μ.    939    1.005 (+7,00%)    3.836 €    4.015 € (+4,70%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    1.598    1.440 (-9,90%)    4.094 €    4.252 € (+3,90%)

Από 121 τ.μ. και άνω    1.260    1.224 (-2,90%)    4.293 €    4.371 € (+1,80%)

Χαλάνδρι     

Έως 80 τ.μ.    422    448 (+6,20%)    3.637 €    4.052 € (+11,40%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    940    927 (-1,40%)    3.668 €    3.831 € (+4,40%)

Από 121 τ.μ. και άνω    1.275    999 (-21,60%)    3.454 €    3.542 € (+2,50%)

Νέα Σμύρνη     

Έως 80 τ.μ.    856    1.076 (+25,70%)    3.002 €    3.427 € (+14,20%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    1.193    1.044 (-12,50%)    3.490 €    3.610 € (+3,40%)

Από 121 τ.μ. και άνω    501    450 (-10,20%)    3.349 €    3.459 € (+3,30%)

Μαρούσι     

Έως 80 τ.μ.    415    504 (+21,40%)    3.423 €    4.023 € (+17,50%)

Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ.    1.101    1.182 (+7,40%)    3.881 €    4.046 € (+4,30%)

Από 121 τ.μ. και άνω    1.302    1.247 (-4,20%)    3.400 €    3.534 € (+3,90%)

Το πρόβλημα στέγασης και το γαλλικό μοντέλο

Από τα παραπάνω γίνεται για ακόμα φορά σαφές ότι το στεγαστικό πρόβλημα έχει τη ρίζα του στο ελλειμματικό ισοζύγιο ζήτησης- προσφοράς. Και δεν είναι μόνο ότι η δεκαετής οικονομική κρίση έβαλε στον “πάγο” την κατασκευαστική δραστηριότητα, είναι ότι το απόθεμα των κατοικιών είναι “γερασμένο”, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες να μένουν εκτός αγοράς, λόγω του υψηλού κόστους των ανακαινίσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 2021, πάνω από το 80% του οικιστικού αποθέματος της χώρας έχει ανεγερθεί πριν από το 2000, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 5,5 εκατ. κατοικίες. Εξ αυτών, ο κύριος όγκος των κατοικιών έχει κατασκευαστεί μεταξύ 1961 και 1980 (35,7%) και μεταξύ των ετών 1981 και 2000 (32,2%). Στα μεγάλα αστικά κέντρα η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη: στην Αττική, σχεδόν οι μισές κατοικίες (53,6%) έχουν κατασκευαστεί έως το έτος 1980, τάση που πιθανώς συνδέεται με την αυξημένη κατασκευή πολυκατοικιών μέσω αντιπαροχής.

Μέρος της στεγαστικής πολιτικής, που ήδη ξεδιπλώνεται, είναι η “ενεργοποίηση” όσο το δυνατόν περισσότερων από τις 800.000 κατοικίες, οι οποίες παραμένουν “κενές”, με κίνητρα και φοροαπαλλαγές για τις αναγκαίες δαπάνες επισκευών- ανακαίνισης, πριν ξαναμπούν στην αγορά είτε προς μακροχρόνια μίσθωση είτε προς πώληση. Ωστόσο, αναζητούνται και δράσεις-μέτρα, που μπορούν να τονώσουν τη ζήτηση, όπως συνέβη με τα προγράμματα “Σπίτι μου”, λόγω του αυξανόμενου κόστους αγοράς και της ανάγκης περισσότερων ίδιων κεφαλαίων για τη συμπλήρωση των στεγαστικών δανείων. Με αυτήν τη λογική, εξετάζεται το αποκαλούμενο γαλλικό μοντέλο.

Αντί της άμεσης επιδότησης επιτοκίου από εθνικούς – κοινοτικούς πόρους, όπως έγινε με το “Σπίτι μου”, το μέτρο προβλέπει την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων προς

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατά τις περιπτώσεις που χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένο επιτόκιο σε επιλέξιμους δικαιούχους. Αντίστοιχη πρακτική εντοπίζεται στη Γαλλία, μέσω εργαλείων όπως το Prêt à Taux Zéro (PTZ), το οποίο στηρίζει την απόκτηση πρώτης κατοικίας με άτοκη ή ευνοϊκή χρηματοδότηση για επιλέξιμα νοικοκυριά, καθώς και το PSLA, που συνδυάζει μίσθωση και σταδιακή απόκτηση κατοικίας. Σε αντίθεση με το «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω

πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει προσωρινό χαρακτήρα, το γαλλικό μοντέλο βασίζεται σε φορολογικές πιστώσεις και είναι ενσωματωμένο στη συνήθη τραπεζική διαδικασία.<p>Πηγή: <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr">iefimerida.gr</a> - <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr/oikonomia/liga-panakriba-diathesima-akinita-galliko-montelo?fbclid=IwY2xjawTg8KNwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMUF0aElTRTg0RVBGU3hQZGpzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe9AMFvzIRclCjyYfcVenBeVTOLK05htTd7GfQPwbuyksB-El6F9Wi9AAxI6Q_aem_ZAUzV-2fPyogs569CobPJw">Λιγότερα και ακριβότερα τα ακίνητα προς πώληση -Το γαλλικό μοντέλο που εξετάζεται - iefimerida.gr</a></p>

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

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