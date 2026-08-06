Σητεία: Σε ύφεση η μεγάλη πυρκαγιά - Σταμάτησαν τα εναέρια μέσα

Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι, στη Δημοτική Ενότητα Ιτάνου του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής.

Η εικόνα του μετώπου παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, με αποτέλεσμα τα δύο εναέρια μέσα που πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού να αποχωρήσουν από την επιχείρηση. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν το έργο της πλήρους οριοθέτησης και της αντιμετώπισης τυχόν αναζωπυρώσεων.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβεστικά οχήματα και 35 πυροσβέστες, οι οποίοι παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση εξακολουθεί να συνδράμει ο Δήμος Σητείας με υδροφόρες και μηχάνημα έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, ενώ στις 6:00 στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

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