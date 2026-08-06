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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πώς 100.000 ευρώ χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες...

Phising, απάτη, υπολογιστής
clock 09:17 | 06/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας.

Αφού πείστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε δύο τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού.

Οι επιτήδειοι επιχείρησαν στη συνέχεια να τον πείσουν να καταθέσει ακόμη 50.000 ευρώ. Ωστόσο, ο 55χρονος άρχισε να υποψιάζεται ότι επρόκειτο για απάτη και δεν ολοκλήρωσε τη νέα συναλλαγή.

Αμέσως μετά απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού.

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