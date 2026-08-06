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ΚΡΗΤΗ

Ιεράπετρα: Νέα διάσωση μεταναστών στα νότια

μετανάστες
clock 08:58 | 06/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σαράντα αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex. Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους, και προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι 40 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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