ΠΕΜ.06 Αυγ 2026 10:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Αμμουδάρα: Τα γενέθλια που έγιναν μνημόσυνο – "Λύγισαν και οι πέτρες" για τον 21χρονο Νικήτα

trisagio nikhta
clock 09:09 | 06/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε μια εξαιρετικά συγκινισιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα τέλεστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 5/06/26  στην Αμμουδάρα Μαλεβιζίου, το τρισάγιο στη μνήμη του Νικήστατου Γεμιστού.

Φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός έχασε πρόωρα τη ζωή του, γράφοντας τον τραγικό επίλογο της μοίρας του.

Διπλό πλήγμα για την οικογένεια

Ηχθεσινή ημέρα είχε διπλό συμβολισμό και ήταν ιδιαίτερα επώδυνη για τους οικείους του, καθώς συμπληρώθηκαν ακριβώς τρεις μήνες από την τραγική απώλειά του.

trisagio nikhta

Η ημερομηνία συνέπεσε με την ημέρα των γενεθλίων του, όπου ο άτυχος νεαρός θα γιόρταζε με τους αγαπημένους του.

Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της μνήμης ήταν συγκλονιστική. Οι δρόμοι γύρω από το σημείο του δυστυχήματος έκλεισαν ολοκληρωτικά από τον όγκο των παρευρισκόμενων.

τρισαγιο νικητας γεμιστος

Πλήθος κόσμου παρέμεινε σιωπηλό, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα σεβασμού.

trisagio nikhta

Το σημείο πλημμύρισε από λουλούδια και αναμμένα κεριά.

Υπόσχεση αιώνιας μνήμης

Με δάκρυα στα μάτια, οι άνθρωποι που έζησαν δίπλα του μοιράστηκαν αναμνήσεις και υποσχέθηκαν να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα.

​ Edit media Image ​

Η οικογένεια του Νικήτα, φανερά συντετριμμένη αλλά συγκινημένη από τη μαζική συμπαράσταση, ευχαρίστησε δημόσια όλους όσοι τιμούν καθημερινά το παιδί τους και δεν επιτρέπουν να ξεχαστεί η απώλειά του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Χανιά: Κατέληξε ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του εργαστηρίου που είχε πιάσει φωτιά στα Λιβάδια

Τραγωδία στην Κρήτη: Άνδρας βρέθηκε νεκρός - Είχε δίπλα του το όπλο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νικήτας Τρισάγιο Στη Μνήμη Του Αμμουδάρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis