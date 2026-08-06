Αμμουδάρα: Τα γενέθλια που έγιναν μνημόσυνο – "Λύγισαν και οι πέτρες" για τον 21χρονο Νικήτα

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Σε μια εξαιρετικά συγκινισιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα τέλεστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 5/06/26 στην Αμμουδάρα Μαλεβιζίου, το τρισάγιο στη μνήμη του Νικήστατου Γεμιστού.

Φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός έχασε πρόωρα τη ζωή του, γράφοντας τον τραγικό επίλογο της μοίρας του.

Διπλό πλήγμα για την οικογένεια

Ηχθεσινή ημέρα είχε διπλό συμβολισμό και ήταν ιδιαίτερα επώδυνη για τους οικείους του, καθώς συμπληρώθηκαν ακριβώς τρεις μήνες από την τραγική απώλειά του.

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Η ημερομηνία συνέπεσε με την ημέρα των γενεθλίων του, όπου ο άτυχος νεαρός θα γιόρταζε με τους αγαπημένους του.

Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της μνήμης ήταν συγκλονιστική. Οι δρόμοι γύρω από το σημείο του δυστυχήματος έκλεισαν ολοκληρωτικά από τον όγκο των παρευρισκόμενων.

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Πλήθος κόσμου παρέμεινε σιωπηλό, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα σεβασμού.

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Το σημείο πλημμύρισε από λουλούδια και αναμμένα κεριά.

Υπόσχεση αιώνιας μνήμης

Με δάκρυα στα μάτια, οι άνθρωποι που έζησαν δίπλα του μοιράστηκαν αναμνήσεις και υποσχέθηκαν να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα.

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Η οικογένεια του Νικήτα, φανερά συντετριμμένη αλλά συγκινημένη από τη μαζική συμπαράσταση, ευχαρίστησε δημόσια όλους όσοι τιμούν καθημερινά το παιδί τους και δεν επιτρέπουν να ξεχαστεί η απώλειά του.

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