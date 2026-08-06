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GOSSIP - LIFESTYLE

Influencer εκτελέστηκε «σε ζωντανή μετάδοση» την ώρα που έκανε live στο Tiktok

μεξικό
clock 09:00 | 06/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Μεξικανός  influencer Σέσαρ Γαστέλουμ έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στην πόλη Κουλιακάν, στα βορειοδυτικά της χώρας. ακριβώς τη στιγμή που έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok με φίλους του, έξω από εστιατόριο ταχυφαγίας.

Ο Γαστέλουμ, ο οποίος αριθμούσε σχεδόν 600.000 ακολούθους και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής για τα κωμικά του βίντεο, μετέδιδε live, όταν δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φορούσαν κράνη, τον πλησίασαν και ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

Αξιωματούχος ασφαλείας της πολιτείας Σιναλόα επιβεβαίωσε τον θάνατό του, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχειρησιακή κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Η δολοφονία σημειώνεται εν μέσω της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων φατριών του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες μάχονται για τον έλεγχο της πρωτεύουσας της πολιτείας, Κουλιακάν.

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