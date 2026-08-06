Ακρίδες σκέπασαν τον ουρανό στη Ρωσία: «Μοιάζει με μια από τις δέκα πληγές του Φαραώ» (βίντεο)

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Εικόνες που προκαλούν τρόμο καταγράφηκαν στην περιοχή Κιζλιάρ στο Νταγκεστάν στη νότια Ρωσία όταν ο ουρανός καλύφθηκε από εκατομμύρια ακρίδες.

Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνονται οι ακρίδες να έχουν γεμίσει τον αέρα δημιουργώντας ένα ιδιότυπο «σύννεφο».

Στη θέα των εικόνων αυτών ορισμένοι από τους χρήστες του Χ θυμήθηκαν ότι οι ακρίδες ήταν μια από τις περιγραφόμενες Δέκα Πληγές του Φαραώ στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης.

«Μοιάζει με μία από τις Δέκα Πληγές», έγραψε ένας χρήστης ου Χ. «Έγιναν όλα… βιβλικά», σχολίασε ένας άλλος ενώ κάποιος θυμήθηκε τα λόγια του Μωυσή προς τον Φαραώ πριν από τις πληγές «άφησε τον λαό μου να φύγει».

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