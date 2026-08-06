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Δήμος Βιάννου: Οι ώρες και οι μέρες λειτουργίας του γραφείου Δακοκτονίας

δακοκτονία
clock 09:45 | 06/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ανακοίνωση του ο Δήμος Βιάννου ενημερώνει τους δημότες ότι το Γραφείο Δακοκτονίας θα λειτουργεί για το κοινό κάθε Τρίτη και Τετάρτη, από τις 9 π.μ. ως τη 1 μ.μ.  

Το συγκεκριμένο ωράριο εξυπηρέτησης θα ισχύει έως το τέλος Νοεμβρίου.

Τα γραφεία της υπηρεσίας στεγάζονται στην πλατεία Πλακάδο στην Άνω Βιάννο, δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο (στα παλιά γραφεία του «Βοήθεια στο Σπίτι»).



Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

- Στο τηλέφωνο: 28950 22960

- Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

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