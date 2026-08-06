Πέφτει άσφαλτος και αλλάζει όψη η λεωφόρος Ικάρου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο τμήμα της λεωφόρου από τη συμβολή με τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη έως την οδό Μαυσώλου και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέου ασφαλτικού τάπητα, έπειτα από τις απαραίτητες εργασίες φρεζαρίσματος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων συνεχίζεται κανονικά, καθώς ο δρόμος παραμένει ανοιχτός. Οι εργασίες εκτελούνται τμηματικά ανά ρεύμα κυκλοφορίας, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ταλαιπωρία των οδηγών, με την κίνηση να εξυπηρετείται προσωρινά και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης θα ακολουθήσει η ανύψωση των φρεατίων στο επίπεδο της νέας ασφάλτου, ενώ το τελευταίο στάδιο των παρεμβάσεων περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαγραμμίσεις, ώστε το έργο να παραδοθεί πλήρως ολοκληρωμένο και ασφαλές για την κυκλοφορία.

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