Πετάξτε το αμέσως!: Συναγερμός και στην Ελλάδα για πασίγνωστο τηγάνι με αρσενικό – Δείτε αν το έχετε στην κουζίνα σας

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Σε κατάσταση ευρωπαϊκού συναγερμού βρίσκονται οι ελεγκτικές αρχές, καθώς η Ελλάδα προστέθηκε επίσημα στη λίστα των χωρών όπου διακινήθηκε επικίνδυνο μαγειρικό σκεύος.

Πρόκειται για δημοφιλή μαντεμένια τηγάνια, στα οποία ανιχνεύθηκε μετανάστευση ανόργανου αρσενικού και άλλων βαρέων μετάλλων σε ποσότητες που απειλούν την ανθρώπινη υγεία.

Η υπόθεση, η οποία εξελίσσεται σε θρίλερ για την ασφάλεια των καταναλωτών, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση του συστήματος RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), μετρώντας ήδη 35 follow-ups (συμπληρωματικές ενημερώσεις) καθώς το προϊόν εντοπίζεται σε ολοένα και περισσότερες αγορές.

Ποιο προϊόν ανακαλείται

Η ανάκληση αφορά τη γνωστή σειρά μαγειρικών σκευών Maku Kitchen Life της φινλανδικής εταιρείας Tammer Brands Oy. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν αν έχουν στην κατοχή τους τα παρακάτω μοντέλα:

Μαντεμένιο τηγάνι (Cast iron skillet). Εμπορική Ονομασία: Maku Kitchen LifeΚωδικοί Προϊόντος (Item Numbers): 283878 και 308911Ο χημικός κίνδυνος.

Γιατί είναι επικίνδυνο;

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι κατά το μαγείρεμα απελευθερώνονται στο φαγητό ουσίες σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα ευρωπαϊκά όρια. Το σκεύος κρίθηκε ακατάλληλο και επικίνδυνο λόγω:

Ανόργανου Αρσενικού: Το αρσενικό είναι μια εξαιρετικά τοξική και καρκινογόνος ουσία που συσσωρεύεται στον οργανισμό.

Βαρέων Μετάλλων: Εντοπίστηκε επίσης υπερβολική μετανάστευση σιδήρου, μαγγανίου και χρωμίου, που μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα μετά από παρατεταμένη χρήση.

Γιατί πήρε διαστάσεις ο συναγερμός

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. (RASFF) εξέδωσε αρχικά την ειδοποίηση όταν το πρόβλημα εντοπίστηκε στις σκανδιναβικές χώρες. Ωστόσο, η διανομή του προϊόντος ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αρχικά εκτιμώμενη

.Με 35 διαδοχικές ενημερώσεις (follow-ups), οι ευρωπαϊκές αρχές επικαιροποιούν συνεχώς τη λίστα των χωρών, στην οποία πλέον περιλαμβάνεται επίσημα και η Ελλάδα, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι το σκεύος έφτασε και στα εγχώρια δίκτυα διανομής (είτε μέσω καταστημάτων είτε μέσω δημοφιλών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου).

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Οι αρμόδιες αρχές και η κατασκευάστρια εταιρεία απευθύνουν σαφή και κατεπείγουσα οδηγία:Διακόψτε αμέσως τη χρήση των συγκεκριμένων τηγανιών.

Μην μαγειρεύετε σε αυτά, καθώς η θερμότητα και τα οξέα των τροφίμων (π.χ. ντομάτα, λεμόνι) επιταχύνουν τη μεταφορά των τοξικών μετάλλων στο φαγητό σας.

Επιστρέψτε το προϊόν στο κατάστημα ή την ηλεκτρονική πλατφόρμα από όπου το αγοράσατε για την πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας.

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