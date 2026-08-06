Λένα Παπαληγούρα: "Δεν υπάρχει μέρα που να μη σκεφτώ τον πατέρα μου"

H Λένα Παπαληγούρα μίλησε στο περιοδικό ok για την απώλεια του πατέρα της και εξομολογήθηκε πως βρίσκεται διαρκώς στο μυαλό της έξι μήνες μετά τον θάνατό του.

«Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Μου λείπει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας. Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια, η ζωή τρέχει», εκμυστηρεύτηκε

«Πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια. Πάντα θα ήθελες κι άλλο. Του είπα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πολύ κοντά, ειδικά τον τελευταίο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να είμαι δίπλα του. Ήταν συνειδητή επιλογή μου. Αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί όσο πιο πολύ μπορούσα», σημείωσε.

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