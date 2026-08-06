Πώς οι χάκερ μπορούν να μολύνουν το νερό: Η εισβολή στα συστήματα ύδρευσης και τα κενά ασφαλείας

Χάκερ προσπάθησαν να επιτεθούν σε τουλάχιστον 30 δημοτικά συστήματα ύδρευσης στη Μινεσότα στις 26 και στις 27 Ιουλίου, καθώς και στο Μίσινγκαν και στο Νιου Τζέρσει αλλά και σε αρκετές άλλες πολιτείες που έχουν αναφέρει παρόμοιες κυβερνοεπιθέσεις.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, οι εισβολείς προσπάθησαν να καταλάβουν τον έλεγχο μικρών υπολογιστών σε εξοπλισμό όπως αντλίες και βαλβίδες που παρέχουν πόσιμο νερό σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι εταιρείες αντιμετώπισαν τις επιθέσεις απενεργοποιώντας τους υπολογιστές ελέγχου και στέλνοντας προσωπικό στο πεδίο για να λειτουργήσει τον εξοπλισμό χειροκίνητα. Αξιωματούχοι των εταιρειών δήλωσαν ότι το νερό παρέμεινε ασφαλές για κατανάλωση.

Μελετητής που ερευνά τις κυβερνοσυγκρούσεις (cyber conflict), δήλωσε στο theconversation ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα περιστατικά είναι τυπικές των διεθνών κυβερνοεπιθέσεων. Οι αρχικές υποψίες έπεσαν σε χάκερς που φέρονται να ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη αποδώσει την επίθεση σε κάποιον.

Πώς μπορούν εξ αποστάσεως να διακόψουν τη ροή ή να μολύνουν το νερό

Υπάρχουν περίπου 152.000 δημόσια συστήματα πόσιμου νερού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ένας δήμος προμηθεύεται το νερό του από λίμνες, κανάλια, ποτάμια ή υπόγειες δεξαμενές.

Οι αντλίες μετακινούν το νερό μέσω σωλήνων σε μια μονάδα επεξεργασίας που το φιλτράρει και το απολυμαίνει. Περισσότερες αντλίες σπρώχνουν το επεξεργασμένο νερό σε δεξαμενές αποθήκευσης, και στη συνέχεια μέσω σωλήνων διανομής σε σπίτια και επιχειρήσεις. Ολόκληρο το σύστημα μπορεί να εκτείνεται σε πολλά τετραγωνικά μίλια.

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Ο κρίσιμος ρόλος των programmable logic controllers

Οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε μικρούς υπολογιστές που ονομάζονται προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (programmable logic controllers) στα συστήματα ύδρευσης, οι οποίοι λειτουργούν κάθε είδος βιομηχανικού εξοπλισμού. Οι programmable logic controllers «διαβάζουν» αισθητήρες που μετρούν συνθήκες όπως η πίεση του νερού, η χημεία του νερού, τα επίπεδα των δεξαμενών και η κατάσταση του εξοπλισμού, και λειτουργούν αυτόματα αντλίες, βαλβίδες και συναγερμούς. Ο θερμοστάτης ενός νοικοκυριού είναι μια χρήσιμη σύγκριση: διαβάζει τη θερμοκρασία και λέει στο σύστημα θέρμανσης ή ψύξης τι να κάνει.

Οι programmable logic controllers μεταδίδουν επίσης επιχειρησιακά δεδομένα στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν πίνακες ελέγχου για να παρακολουθούν τις πληροφορίες και να στέλνουν εντολές πίσω στους ελεγκτές. Οι αμφίδρομες επικοινωνίες μπορούν να ταξιδέψουν μέσω ενσύρματων δικτύων, μέσω ραδιοφωνικών συνδέσεων, ή μέσω συνδέσεων internet. Πολλές εταιρείες λειτουργούν με μικρό προσωπικό, οπότε οι απομακρυσμένες συνδέσεις επιτρέπουν σε έναν υπάλληλο να παρακολουθεί μια μακρινή αντλία ή δεξαμενή, να λαμβάνει έναν συναγερμό εκτός ωραρίου ή να επιτρέπει σε έναν προμηθευτή να διαγνώσει τον εξοπλισμό χωρίς να ταξιδεύει σε κάθε τοποθεσία.

Οι ελεγκτές που χρησιμοποιούν το internet μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό απευθείας, ή να διέρχονται από προστατευτικά firewalls, ασφαλείς πυλές ή εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN). Η άμεση πρόσβαση είναι πιο ευάλωτη επειδή υπάρχουν λιγότερα αμυντικά εμπόδια. Ένας χάκερ μπορεί να βρει έναν ελεγκτή σαρώνοντας το internet και βρίσκοντας τη διεύθυνση IP του, και στη συνέχεια να δοκιμάσει έναν αδύναμο ή κλεμμένο κωδικό πρόσβασης ή να εκμεταλλευτεί ένα γνωστό κενό ασφαλείας.

Για να φτάσει σε έναν ελεγκτή μέσω μιας ασφαλούς πύλης ή μιας κρυπτογραφημένης υπηρεσίας, ένας χάκερ θα έπρεπε να κλέψει διαπιστευτήρια απομακρυσμένης πρόσβασης, ή να διασπάσει την πύλη ή το ιδιωτικό δίκτυο, ή να αποκτήσει τον έλεγχο του σταθμού εργασίας ενός χειριστή. Ο χάκερ θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει αυτό το πάτημα για να φτάσει στον ελεγκτή.

Η απόπειρα πρόσβασης μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ενός εισβολέα για τη συλλογή πληροφοριών, τη δοκιμή της άμυνας ή τη δημιουργία σημείου εισόδου για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πώς λειτουργεί μια επίθεση

Οι επιθέσεις σε βιομηχανικά συστήματα ελέγχου συχνά ακολουθούν μια γνώριμη αλληλουχία. Η διείσδυση συχνά ξεκινά με μια αθόρυβη αναζήτηση για πρόσβαση. Οι εισβολείς σαρώνουν διευθύνσεις internet για ελεγκτές, dashboards και εξωτερικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης, αναζητώντας στόχους που συνδέονται απευθείας με το internet.

Στη συνέχεια, ο εισβολέας αναζητά έναν προεπιλεγμένο ή κλεμμένο κωδικό πρόσβασης για να συνδεθεί, μια ευπάθεια χωρίς διορθωτικό πρόγραμμα ή μια κακώς διαμορφωμένη υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης. Το εξελιγμένο κακόβουλο λογισμικό δεν είναι πάντα απαραίτητο: Το 2023, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι χάκερς που συνδέονται με το Ιράν έβαλαν στο στόχαστρο συνδεδεμένους στο internet programmable logic controllers της Unitronics που χρησιμοποιούνταν από εταιρείες ύδρευσης. Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούσαν ακόμη τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης του κατασκευαστή, σύμφωνα με την Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).

Τέλος, ο εισβολέας εκμεταλλεύεται την πρόσβαση που έχει αποκτήσει. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την αλλαγή ενός κωδικού πρόσβασης, την έκδοση εντολών ή την προσπάθεια τροποποίησης του λογισμικού του ελεγκτή. Ερευνητές στο National Institute of Standards and Technology (NIST) σημειώνουν ότι ένας εισβολέας θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις νόμιμες εντολές ελέγχου με κακόβουλες εντολές. Ένας εισβολέας θα μπορούσε επίσης να τρυπώσει σε έναν υπολογιστή γραφείου μέσω ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) και στη συνέχεια να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο των ελεγκτών.

Ο βιομηχανικός εξοπλισμός που βρίσκεται σε λειτουργία για δεκαετίες είναι εξαιρετικά ευάλωτος επειδή ενδέχεται να μην υποστηρίζει σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας, και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας ενδέχεται να καθυστερούν τις ενημερώσεις επειδή θέλουν να αποφύγουν τη διακοπή των λειτουργιών.

Οι αναφορές μέχρι στιγμής δείχνουν ότι οι χάκερςαπέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ύδρευσης του Μινεσότα μέσω ελεγκτών που επικοινωνούν απευθείας μέσω του internet. Μια οδηγία του FBI και της Environmental Protection Agency (EPA) στις 30 Ιουλίου ανέφερε ότι οι εισβολείς απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση σε programmable logic controllers MicroLogix της Rockwell Automation που ήταν συνδεδεμένοι απευθείας στο internet, και άλλαξαν τις διευθύνσεις IP και τους κωδικούς πρόσβασής τους.

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