Αυτή είναι η καλύτερη χώρα για μετεγκατάσταση το 2026 και βρίσκεται στην Ευρώπη!

'Ενας νέος δείκτης, κατατάσσει όλες τις χώρες παγκοσμίως με βάση το ποιες είναι καλύτερες για μετεγκατάσταση το 2026, και ένα κράτος της Ευρώπης και συγκεκριμένα στην Βαλτική, βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Ο λόγος για την Εσθονία, η οποία κατέκτησε την κορυφή στον Δείκτη Παγκόσμιας Μετεγκατάστασης Rumavi. Η πρωτιά της αυτή οφείλεται κυρίως στις τραπεζικές της υποδομές, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για μη πολίτες.

Τι αξιολογεί ο δείκτης Rumavi

Ο δείκτης δημοσιεύεται κάθε χρόνο στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του έτους και αξιολογεί 192 χώρες σε 24 κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες:

οικονομικά και φορολογία ποιότητα ζωής και υγεία ασφάλεια και σταθερότητα εγκατάσταση και ευκαιρίες

Οι χώρες βαθμολογούνται με άριστα το 100, αντλώντας πληροφορίες από πολλές βάσεις δεδομένων. Για την γενική οικονομική ποιότητα για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκαν τόσο τα στοιχεία για τα επίπεδα τιμών ICP της Παγκόσμιας Τράπεζας (PPP) όσο και την Έρευνα Κόστους Ζωής της Mercer.

Η βαθμολογία της Εσθονίας

Η Εσθονία έλαβε 99 στα 100 για το νόμισμα και το τραπεζικό της σύστημα, 96 για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, 82 για την προσιτή στέγαση, 86 για τους χώρους πρασίνου και 77 για την ασφάλεια στους δρόμους.

Η χαμηλότερη βαθμολογία που έλαβε η χώρα ήταν το 20 στα 100 για την άνεση του κλίματός της, κυρίως λόγω των ψυχρών και σκοτεινών χειμώνων που την χαρακτηρίζουν.

Οι 10 καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση το 2026

Εκτός από την Εσθονία, άλλες τέσσερις χώρες της Ευρώπης κατάφεραν να βρεθούν την δεκάδα της λίστας Rumavi. Η Πορτογαλία έφτασε στην τέταρτη θέση με υψηλό σκορ για το νόμισμα, το τραπεζικό της σύστημα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, έλαβε όμως 48 βαθμούς για την φορολογία εισοδήματος.

Η γειτονική Λιθουανία κατέλαβε την έκτη θέση με πολλούς χώρους πρασίνου και νομισματικές και τραπεζικές υποδομές, ενώ η Τσεχία και η Μάλτα συμπλήρωσαν την δεκάδα. Αναλυτικά οι δέκα καλύτερες χώρες ήταν:

Εσθονία - 72,8 Σιγκαπούρη - 72,6 Μαλαισία - 72,0 Πορτογαλία - 71,6 Ταϊβάν - 71,4 Λιθουανία - 71,0 Χονγκ Κονγκ - 71,0 Σεντ Κιτς και Νέβις - 70,3 Τσεχία - 69,9 Μάλτα - 69,8

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η Κύπρος, η οποία έμεινε εκτός της δεκάδας για μια θέση, μιας και κατέλαβε την 11η θέση με βαθμολογία 69,7, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 67η θέση με 63,8 βαθμούς.

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