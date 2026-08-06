Πρωτοπορία για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ: Πρώτη φορά στην Ελλάδα λαπαροσκοπική στείρωση σε αρκούδες

Πρωτοποριακή κτηνιατρική επέμβαση με στόχο τη βελτίωση της ευζωίας, της συμβίωσης και της σωματικής κατάστασης δύο θηλυκών αρκούδων πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αρκτούρου. Στην πρωτοποριακή επέμβαση υποβλήθηκαν η Μάσα και η Τζώρτζια, δύο αρκούδες που φιλοξενούνται στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας του Αρκτούρου στο Νυμφαίο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, η απόφαση ελήφθη έπειτα από την αυξημένη ένταση που παρατηρούσαν οι φροντιστές ανάμεσα στις δύο αρκούδες κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Η ένταση αυτή δεν επηρέαζε μόνο τη μεταξύ τους σχέση, αλλά προκαλούσε στρες και επιβάρυνε τη σωματική κατάσταση των ζώων, με μικρούς τραυματισμούς και ενδείξεις έντονης αναστάτωσης.

Στόχος της παρέμβασης είναι να περιοριστούν οι εντάσεις ανάμεσα στη Μάσα και την Τζώρτζια κατά την περίοδο αναπαραγωγής και να βελτιωθούν η ευζωία, η συμβίωση και η σωματική τους κατάσταση.

Η ομάδα περίθαλψης του Αρκτούρου αναζήτησε την καλύτερη δυνατή λύση μέσα από το ευρωπαϊκό δίκτυο European Alliance of Rescue Centres and Sanctuaries (EARS), στο οποίο συμμετέχει ο Αρκτούρος. Έπειτα από διαβουλεύσεις με εξειδικευμένους επιστήμονες, αποφασίστηκε η στείρωση της Μάσα και της Τζώρτζια μέσω λαπαροσκοπικής ωοθηκεκτομής.

Η λαπαροσκοπική μέθοδος απαιτεί πολύ μικρότερες τομές σε σύγκριση με ένα ανοιχτό χειρουργείο, περιορίζοντας το χειρουργικό τραύμα και το μετεγχειρητικό στρες για τα ζώα. Τις επεμβάσεις πραγματοποίησε ο Dr Marc Gölkel, εξειδικευμένος κτηνίατρος άγριων ζώων με πολυετή διεθνή εμπειρία στη φροντίδα και τη χειρουργική αντιμετώπιση άγριων ζώων και αρκούδων. Για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων, η EICKEMEYER διέθεσε δωρεάν τον απαραίτητο κτηνιατρικό εξοπλισμό.

Όπως συμβαίνει σε κάθε πρωτοποριακή κτηνιατρική παρέμβαση, τα αποτελέσματα χρειάζονται χρόνο και προσεκτική παρακολούθηση. Οι πρώτες ενδείξεις ενδέχεται να καταγραφούν μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ πληρέστερη εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί κατά την επόμενη περίοδο αναπαραγωγής.

Η εξέλιξη της Μάσα και της Τζώρτζια θα παρακολουθείται συστηματικά, ενώ τα συμπεράσματα θα καταγραφούν και θα κοινοποιηθούν στους συνεργαζόμενους ειδικούς.

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