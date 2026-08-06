Λάρισα: Η Μητρόπολη "φόρεσε" κράνος στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ.!

Παρελήφθησαν σε τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη, στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας, τα 40 κράνη μοτοσικλέτας, δωρεά της ιεράς μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τελέστηκε αγιασμός από τον μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο, ο οποίος απηύθυνε ευχές προς το προσωπικό για υγεία, δύναμη και ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλίας, ταξίαρχος Γεώργιος Ντιζές, εξέφρασε στο πρόσωπο του μητροπολίτη τις θερμές ευχαριστίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την πολύτιμη αυτή προσφορά, επισημαίνοντας ότι η δωρεά συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας του προσωπικού που υπηρετεί καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Σε ένδειξη αναγνώρισης της διαχρονικής στήριξης της ιεράς μητρόπολης προς το έργο του Σώματος, του απένειμε τιμητική πλακέτα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει το έμπρακτο κοινωνικό έργο της ιεράς μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τους δεσμούς συνεργασίας και αλληλεγγύης με την Ελληνική Αστυνομία και την έμπρακτη στήριξη του έργου της.

Στην τελετή παρέστησαν ο αναπληρωτής διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, αστυνομικός διευθυντής Γεώργιος Βασιλείου, ο διοικητής του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, αστυνομικός υποδιευθυντής Δήμος Γεωργαντάς, καθώς και διοικητές και προσωπικό διαφόρων Υπηρεσιών.

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