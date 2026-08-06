Μύκονος: Συνελήφθη αστυνομικός για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

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Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή εν ενεργεία αστυνομικό σημειώθηκε στη Μύκονο, προκαλώντας αίσθηση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο αστυνομικός συνελήφθη έπειτα από επεισοδιακό έλεγχο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τόσο τη δικαστική όσο και την πειθαρχική οδό.

Σύμφωνα με το newsauto.gr ο αστυνομικός δεν συμμορφώθηκε στις εντολές των συναδέλφων του για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων και τελικά η σύλληψή του.

Η υπόθεση σχηματίστηκε για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, όπως προβλέπει η διαδικασία.

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