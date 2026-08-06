Μύκονος: Συνελήφθη αστυνομικός για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή εν ενεργεία αστυνομικό σημειώθηκε στη Μύκονο, προκαλώντας αίσθηση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο αστυνομικός συνελήφθη έπειτα από επεισοδιακό έλεγχο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τόσο τη δικαστική όσο και την πειθαρχική οδό.
Σύμφωνα με το newsauto.gr ο αστυνομικός δεν συμμορφώθηκε στις εντολές των συναδέλφων του για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων και τελικά η σύλληψή του.
Η υπόθεση σχηματίστηκε για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, όπως προβλέπει η διαδικασία.
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