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ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη αστυνομικός για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

αστυνομία μπλόκο
clock 11:54 | 06/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή εν ενεργεία αστυνομικό σημειώθηκε στη Μύκονο, προκαλώντας αίσθηση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο αστυνομικός συνελήφθη έπειτα από επεισοδιακό έλεγχο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τόσο τη δικαστική όσο και την πειθαρχική οδό.

Σύμφωνα με το newsauto.gr ο αστυνομικός δεν συμμορφώθηκε στις εντολές των συναδέλφων του για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων και τελικά η σύλληψή του.

Η υπόθεση σχηματίστηκε για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, όπως προβλέπει η διαδικασία.

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