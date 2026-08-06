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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Κέιτι Πέρι στην Μύκονο

katy
clock 12:00 | 06/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Kέιτι Πέρι έπελεξε την Ελλάδα για τις διακοπές της και συγκεκριμένα τη Μύκονο.

Το Mykonos Live TV απαθανάτισε την Κέιτι Πέρι στην παραλία του Nammos, λίγο πριν αναχωρήσει με φουσκωτό σκάφος. Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα casual look, με ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου, σε μια προσπάθεια να κινηθεί διακριτικά στη Μύκονο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Katy Perry φαίνεται να ταξίδεψε στη Μύκονο μαζί με τον σύντροφό της, πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Οι δύο τους φέρεται να φιλοξενούνται σε πολυτελή θαλαμηγό, ενώ αποφεύγουν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

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Κέιτι Πέρι Μύκονος
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