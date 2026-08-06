Ράπτη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση» -Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», τους δικαιούχους και τα κριτήρια, μίλησε το πρωί της Πέμπτης 6/8 στο MEGA η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ειδικά από νέα ζευγάρια που έχουν παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών και θέλουν να αναλάβει ένας φροντιστής την καθημερινή του φροντίδα για να μπορέσει η μητέρα να ενταχθεί ή να επιστρέψει στην αγορά εργασίας. Γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ισότητα. Ισότιμα δηλαδή η μητέρα μετά τον ερχομό ενός παιδιού στην οικογένεια να μπορέσει να παραμείνει στην εργασία της, όπως ο πατέρας. Ο πατέρας δεν χρειάζεται να φύγει από την εργασία. Ταυτόχρονα όμως έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη γιαγιά και τον παππού, διότι είναι οι πρώτοι που σπεύδουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να γίνουν επιμελητές ή επιμελήτριες», είπε αρχικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Πώς γίνεται η διαδικασία;

«Πρώτα, προϋπόθεση είναι το βρέφος να είναι ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Δικαιούχος είναι η μητέρα. Η μητέρα η οποία έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα με ένα παιδί 24.000 ευρώ, ατομικό εισόδημα, το διευκρινίζω, με δύο παιδιά 27.000 ευρώ και αν έχει τρία παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Έπειτα θα πάρει 500 ευρώ το μήνα εάν είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα αν είναι μερικής απασχόλησης. Προβλέπεται και για τη μητέρα η οποία είναι φοιτήτρια να λαμβάνει το ποσό των 300 ευρώ για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας. Και δίνουμε το ποσό των 300 ευρώ για 3 μήνες στην άνεργη μητέρα για να μπορέσει και εκείνη να βρει εργασία, να κάνει κάποιες συναντήσεις, να δώσει συνεντεύξεις» διευκρίνισε

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για κάποιον/κάποια που θα ήθελε να δουλέψει ως επιμελητής

«Θα λέγαμε ότι αυτό το πρόγραμμα έχει διττό ρόλο. Δεν βοηθάει μόνο τη μητέρα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, προσφέρει και εργασία με εισόδημα και ασφάλιση σε κάποιον που θέλει να εργαστεί ως επιμελητής. Και αν εκείνος επιλέξει να κρατήσει έως 3 παιδιά ταυτόχρονα, δίνεται αυτή η δυνατότητα, αυξάνεται και το εισόδημά του. Φτάνει στα 1.500 ευρώ» εξήγησε η αρμόδια υφυπουργός,

«Θα πρέπει να έχει απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, γυμνασίου σήμερα, αλλά να πούμε και να ανακουφίσουμε τη γιαγιά και τον παππού ότι μέχρι το 1980 ισχύει και το απολυτήριο του δημοτικού. Έπειτα θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για να προκύπτει ότι έχει τη γνώση και την κατάρτιση για να φροντίσει ένα παιδί και σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Αυτό ισχύει για όλους. Για όλους και για τη γιαγιά και τον παππού. Πρώτες βοήθειες για βρέφη. Ένα σεμινάριο που μπορούν να παρακολουθήσουν στο ΕΚΑΒ, στον Ερυθρό Σταυρό δωρεάν, αλλά και σε όποιο άλλο πιστοποιημένο φορέα ιδιωτικό επιθυμεί. Χρειάζεται να προσκομίσει πιστοποιητικό από γιατρό, από ψυχολόγο, ψυχίατρο, από, με συγχωρείτε, από ψυχίατρο, δερματολόγο και παθολόγο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης αλλά και περί μη φυγόποινου ή φυγόδικου», τόνισε η κα Ράπτη.

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Αυτό το πρόγραμμα έχει χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο;

«Όχι, θα τρέξει μέχρι να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2,5 χρόνια ακόμη. Άλλωστε ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα που θα είναι το παιδί από 2 μηνών, δηλαδή μία μανούλα που έχει παιδί 2 μηνών και κάνει την αίτησή της τώρα, μέχρι να γίνει 2,5 ετών» σημείωσε.

«Το αισιόδοξο είναι ότι μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 2.000 αιτήσεις, 2,5 χιλιάδες αιτήσεις εγκεκριμένες επιμελητών, πάνω από 5.000 εγκεκριμένες αιτήσεις για δικαιούχους και έχουμε ήδη υπογεγραμμένα περίπου 1.050 συμφωνητικά. Άρα πάει καλά. Φιλοδοξούμε, υπάρχει ενδιαφέρον, φιλοδοξούμε να προσεγγίσουμε περίπου τα 4,5 χιλιάδες συμφωνητικά. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε ανταπόκριση σε επιμελητές και επιμελήτριες σε όλη την Ελλάδα για να μπορούν έτσι να ανακουφιστούν οι μητέρες όπου και αν βρίσκονται. Στο ntantades.gov.gr. είναι όλες οι λεπτομέρειες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία – Κινητοποίηση και ενημέρωση για το χάπι του βιασμού

«Είναι ένα φαινόμενο που εμείς αντιληφθήκαμε μέσα από τα συμβουλευτικά μας κέντρα. Το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής έχει ένα οργανωμένο δίκτυο δομών για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Έτσι, σε ένα από τα συμβουλευτικά μας κέντρα έφτασαν περιστατικά. Από τα 15 περιστατικά βιασμού, τα 11 περιστατικά κατέθεσαν ότι βίωσαν τον βιασμό από αυτές τις ουσίες. Γιατί; Γιατί αυτές οι γυναίκες είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στην πλειοψηφία τους ήταν φοιτήτριες, οι οποίες είχαν γνωρίσει το δράστη είτε στο χώρο του πανεπιστημίου αλλά κυρίως στο χώρο της διασκέδασης, ήπιαν μαζί του ένα με δύο ποτά και ένιωσαν να έχουν απωλέσει τις αισθήσεις τους και να κακοποιούνται σεξουαλικά. Οι συγκεκριμένοι δράστες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Δεν είναι ο παραδοσιακός δράστης που μετά από ένα βιασμό θα τρέξει να κρυφτεί. Είναι ο δράστης που μετά από το βιασμό, με, λέμε το λεγόμενο χάπι, μπορεί να είναι, είναι μια ναρκωτική ουσία σε υγρή μορφή, σε σκόνη, που κάποιος θα ρίξει στο ποτό μας. Έτσι λοιπόν δεν είναι κάτι αθώο, δεν είναι απλά ότι κάποιος παραβίασε το ποτό, ουσιαστικά παραβιάζει τη συναίνεσή μας. Γιατί αδυνατούμε να δώσουμε τη συναίνεσή μας ή να αρνηθούμε κάτι, όταν δεν έχουμε τον έλεγχο, όταν αυτή η ουσία καταστέλλει το νευρικό σύστημα. Έτσι λοιπόν οι συγκεκριμένες γυναίκες βίωσαν αυτή την κακοποιητική πράξη. Η μνήμη τους δεν είχε συγκρατήσει πολλές στιγμές και πολλές εικόνες από αυτό που είχε συμβεί. Θα λέγαμε ότι ήταν κατακερματισμένη, διότι όταν μία ουσία καταστέλλει το νευρικό σύστημα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να θυμηθούμε, αλλά δεν μπορούμε και να αμυνθούμε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε βία. Στη συγκεκριμένη μορφή βιασμού δεν υπήρξε η βία» σημείωσε.

«Θέλουμε να αφυπνίσουμε, να ενημερώσουμε, κυρίως τους νέους 15 έως 25 ετών, όπως είπατε όμως δεν περιορίζεται σε αυτό το, το όριο το ηλικιακό. Θα πρέπει όλοι να είναι ενήμεροι ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη; Εάν είμαι σε μία έξοδο και νιώσω ξαφνικά ζάλη, ναυτία, αδιαθεσία, αδυναμία, θα πρέπει να ενημερώσω ένα δικό μου άνθρωπο που εμπιστεύομαι. Δεν θα πρέπει να φύγω με έναν άγνωστο από το κέντρο διασκέδασης, αλλά με έναν δικό μου φίλο, με έναν γνωστό. Θα πρέπει να ενημερώσω το προσωπικό, αν χρειαστεί να καλέσω στο 166, να καλέσω στο 100, να καλέσω στη συνέχεια στο 15900, που είναι η τηλεφωνική γραμμή του δικτύου μας, προκειμένου να πάρω βοήθεια και τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ανάλογα με το στάδιο που μπορεί να βρίσκεται κάποιος. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε; Να κινηθούμε θεσμικά και να ενισχύσουμε με πληροφόρηση και ενημέρωση τους νέους. Άρα, μέσα από συνεργασία που έχουμε ήδη ξεκινήσει με το Υπουργείο Παιδείας, στοχεύουμε να τρέξουμε ένα διαγωνισμό στα σχολεία, ώστε οι ίδιοι οι νέοι, οι μαθητές, να δουλέψουν πάνω στα μηνύματα της καμπάνιας, της αφίσας. Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί ξέρουμε ότι οι νέοι και ειδικά όταν βρίσκονται στην εφηβεία, δεν είναι τόσο δεκτικοί όταν εμείς συνέχεια τους υποδεικνύουμε τι πρέπει να κάνουν. Άρα, είναι καλό και σκόπιμο να δημιουργήσουν οι ίδιοι τα μηνύματα μιας καμπάνιας, η οποία θα παρουσιαστεί στη συνέχεια στους νέους» συμπλήρωσε.

«Ταυτόχρονα όμως, ήδη σε συνεργασία με τις επιτροπές ισότητας στα πανεπιστήμια, ξεκινήσαμε μέσα στο καλοκαίρι, στην ίδια συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ώστε με την έναρξη της χρονιάς να μπορέσουμε να περάσουμε την καμπάνια, την καμπάνια που έχουμε ήδη έτοιμη από το πρόγραμμα Αρμαντίλο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συμμετέχουν 17 οργανισμοί σε 11 χώρες. Η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει τον συντονιστικό ρόλο. Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος τρέχει αυτό το πρόγραμμα, με σύνθημα “Η φάση μένει safe”. Είναι ένα σύνθημα στη γλώσσα των νέων, που τι θέλει να πει; Ότι η διασκέδαση πρέπει να είναι ασφαλής και πρέπει να έχουμε τον έλεγχο και πρέπει η συναίνεση να είναι συναίνεση. Και να μην υπολογίζουμε τη σιωπή ως συναίνεση ή την αδυναμία αντίδρασης» εξήγησε.

Για το δίκτυο δομών και την ενημέρωση η κα Ράπτη είπε: «Επειδή το δίκτυο δομών κάνει εξαιρετική δουλειά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, και επειδή γνωρίζουμε, κάθε εβδομάδα σχεδόν δημοσιοποιείται ένα περιστατικό, γυναίκες οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε μία δύσκολη κακοποιητική σχέση, να μην διστάσουν να επικοινωνήσουν με το 15900. Θα μιλήσουν με εξειδικευμένους επιστήμονες. Έχουμε 47 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, όπου μπορούν να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη, να κάνουν δηλαδή όσες συνεδρίες απαιτούνται για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τι είναι αυτό που συμβαίνει και πώς μπορούν να πάρουν βοήθεια. Θα λάβουν εργασιακή συμβουλευτική, να βρουν εργασία, που συχνά αυτές οι γυναίκες μπορεί να έχουν παραμερίσει, να έχουν αφήσει στην άκρη την εργασία τους, τους προσωπικούς στόχους, να έχουν αφοσιωθεί στην οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα θα πάρουν και νομική καθοδήγηση και νομική υπεράσπιση. Νομική υπεράσπιση χωρίς έξοδα. Καλύπτουμε εμείς όλα τα έξοδα για τις δικαστικές διαδικασίες».

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