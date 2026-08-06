Δικαστικό "μπλόκο" στην αυθαιρεσία των Δήμων: Αποζημίωση - μαμούθ σε εκπαιδευτικό για ηθική βλάβη

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Μια πρωτοφανής δικαστική απόφαση έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα στις σχέσεις μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικής κοινότητας. Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 2.246, 35 ευρώ, για ηθική βλάβη σε εκπαιδευτικό, κρίνοντας ότι θίχτηκε βάναυσα η επαγγελματική του υπόσταση από τις παράνομες ενέργειες και παραλείψεις σχολικής επιτροπής μεγάλου δήμου της Αττικής.

Η υπόθεση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ατομική δικαίωση, αλλά ανοίγει τον δρόμο για τη νομική θωράκιση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυθαιρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Η αυθαιρεσία και το «μπλόκο» στα κονδύλια

Η ρίζα της δικαστικής διαμάχης βρίσκεται στη συστηματική άρνηση της σχολικής επιτροπής του δήμου να χορηγήσει τα νόμιμα προβλεπόμενα κονδύλια στο μοναδικό τότε Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) της περιοχής.

Παρά την ύπαρξη ρητής υπουργικής απόφασης που επέβαλλε την άμεση χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δομής, η τοπική αυτοδιοίκηση επέλεξε να αγνοήσει τον νόμο.

Η παρακράτηση αυτών των οικονομικών πόρων προκάλεσε: Αλυσίδα λειτουργικών προβλημάτων στο καθημερινό εκπαιδευτικό έργο, υποβάθμιση των παρεχόμενων γνώσεων προς τους μαθητές και άμεσο πλήγμα στην επαγγελματική αξιοπρέπεια και το κύρος του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, ο οποίος βρέθηκε εκτεθειμένος χωρίς τα απαραίτητα μέσα για να επιτελέσει το έργο του.

Το δικαστήριο, εξετάζοντας την ουσία της υπόθεσης, έκρινε ότι η στάση της σχολικής επιτροπής ήταν παράνομη και αυθαίρετη. Το σκεπτικό της απόφασης αναγνώρισε ότι η υπονόμευση του έργου του Εργαστηριακού Κέντρου προκάλεσε άμεση ηθική βλάβη στον εκπαιδευτικό, επιδικάζοντας το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Ωστόσο, η δικαστική δικαίωση συνοδεύτηκε από ένα παρασκηνιακό θρίλερ. Ο δήμος αρνήθηκε πεισματικά να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί τις συνήθεις χρονοβόρες διαδικασίες του δημοσίου.

Η άρνηση αυτή οδήγησε τον δικηγόρο του εκπαιδευτικού σε ακραία αλλά νόμιμα μέτρα. Προχώρησε σε διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, δεσμεύοντας τραπεζικούς λογαριασμούς του δήμου, προκειμένου να εισπραχθεί αναγκαστικά η επιδικασθείσα αποζημίωση.

Γιατί η απόφαση αυτή αλλάζει το τοπίο

Η συγκεκριμένη δικαστική ετυμηγορία αποτελεί απόφαση-σταθμό για τρεις βασικούς λόγους:

Καθιέρωση Αστικής Ευθύνης των ΟΤΑ: Ξεκαθαρίζεται ότι οι σχολικές επιτροπές και οι δήμοι δεν είναι στο απυρόβλητο. Όταν παρανομούν ή κωλυσιεργούν, φέρουν πλήρη αστική ευθύνη για τη ζημιά που προκαλούν.

Προστασία της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού: Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η στέρηση πόρων από μια σχολική δομή δεν είναι απλώς ένα «γραφειοκρατικό» ζήτημα, αλλά μια πράξη που μειώνει και προσβάλλει τον δημόσιο λειτουργό που την καθοδηγεί.

Νομικό δεδικασμένο: Δημιουργείται ένα ισχυρό όπλο στα χέρια χιλιάδων εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με την αδιαφορία ή την εκδικητική στάση τοπικών αρχόντων.

Η υπόθεση αυτή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: Το σχολείο και οι λειτουργοί του δεν μπορούν να αποτελούν όμηρους μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων ή διοικητικής αυθαιρεσίας. Ο νόμος εφαρμόζεται για όλους – ακόμη και για τους δήμους.

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