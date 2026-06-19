Παύλος Μαρινάκης: Σε λίγες μέρες θα φανεί η μείωση τιμών στα καύσιμα

Μείωση τιμών στα καύσιμα μέσα στην επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε η πτώση του κόστους της πρώτης ύλης πρέπει να αντικατοπτριστεί άμεσα στις αντλίες.

Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι οι αρμόδιες αρχές θα εντείνουν τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, διασφαλίζοντας πως η μείωση του κόστους θα φτάσει στους καταναλωτές.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της στοχευμένης οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, απορρίπτοντας την ανάγκη για οριζόντια μέτρα και υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Οι δηλώσεις που έγιναν στη συνέντευξή του στον Real fm και επισήμανε ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα διασφαλίσουν πως οι μειώσεις στις τιμές θα φτάσουν με την ίδια ταχύτητα στους καταναλωτές, όπως συνέβη με τις αυξήσεις λόγω εξωγενών παραγόντων. Όπως είπε, «όταν ο παράγων της αύξησης αίρεται ή περιορίζεται, πρέπει και οι αντίστοιχες αυξήσεις να υποχωρήσουν και να δούμε πλέον μειώσεις».

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι μέχρι το 2020 δεν υπήρχε στην Ελλάδα αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός για την αγορά, όχι μόνο στα καύσιμα αλλά και στα τρόφιμα και σε άλλες δραστηριότητες, όπως οι εικονικές εκπτώσεις και οι παράτυπες πρακτικές.

«Εδώ το κράτος έχει αλλάξει. Υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν διαδικασίες. Εγώ δεν θα προδικάσω ούτε πρόστιμα τα οποία δεν μπορώ να επιβάλω, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτές τις μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη μείωση της τιμής του πετρελαίου, τόνισε ότι η αποκλιμάκωση θα φανεί άμεσα. «Όταν πουλάς μια πρώτη ύλη που την έχεις αγοράσει με ένα Χ ποσό, όταν αντίστοιχα το ποσό αυτό μειώνεται… τότε αντίστοιχα και οι τιμές πρέπει να μειωθούν», είπε, προσθέτοντας πως «δεν μιλάμε για εβδομάδες μετά, μιλάμε για λίγες ημέρες».

Σχόλια για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και Σαμαρά

Για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας: «Καταρχάς ο κ. Σαμαράς δεν είναι ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μη στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις».

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «ψευδεπίγραφα αφηγήματα» περί ενδοτικότητας και αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική, τονίζοντας ότι «όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης».

Επεσήμανε επίσης ότι η στάση των κομμάτων κατά την ψήφιση της έκθεσης «λέει πολλά και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε». Όπως πρόσθεσε, «όσοι διεκδικούν το “μονοπώλιο” του πατριωτισμού, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, φαίνεται πόσο λίγοι είναι».

Η νέα πλατφόρμα posokanei.gov.gr και η αντιμετώπιση της ακρίβειας

Αναφορικά με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokanei.gov.gr, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι στόχος της είναι να επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν καλάθια προϊόντων, να βλέπουν πού είναι φθηνότερα και να παρακολουθούν τις τιμές σε βάθος χρόνου ή σε σύγκριση με άλλες χώρες.

«Λύνει μια εφαρμογή το ζήτημα της ακρίβειας; Προφανώς και όχι», ανέφερε, επισημαίνοντας όμως ότι αποτελεί «ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο» για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας απέναντι στο πληθωριστικό κύμα.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της ακρίβειας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας μέσω αύξησης των εσόδων και μείωσης των φόρων. «Ο στόχος είναι να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, να μεγαλώνει η πίτα και όσα παραπάνω λεφτά εισπράττει το κράτος από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, να γυρίζουν πίσω στους πολίτες με φοροελαφρύνσεις», σημείωσε.

Κριτική προς την αντιπολίτευση και σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις



Για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η αντιπολίτευση συνεχίζει στον δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του ’80», υποσχόμενη χρήματα που «είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε από τις επόμενες γενιές». Όπως είπε, «εμείς δεν πρόκειται να συμβάλουμε στο να γυρίσει η χώρα πίσω δεκαετίες».

Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Προφανώς δεν υποτιμούμε έναν πρώην πρωθυπουργό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε… έχοντας πάρει 17% παραπάνω από ό,τι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις». Τόνισε όμως ότι «τους πάντες θα τους κρίνουν οι πολίτες» και ότι «η αντιπολίτευση δεν έχει παρουσιάσει κοστολογημένες προτάσεις».

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