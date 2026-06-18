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Το βίντεο Μητσοτάκη για το «PosoKanei»: «Μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου»

μητσοτάκης posokanei
clock 11:07 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Βίντεο στο Instagram στο οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή PosoKanei με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, ανήρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου».

Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί, όμως, ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακριβείας».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημεριν;a και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική» καταλήγει ο πρωθυπουργός στο βίντεό του για το PosoKanei.

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