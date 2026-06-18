Σκληρή επίθεση Δούκα κατά Διαμαντοπούλου για το «άνοιγμα στη ΝΔ»: «Δεν εκφράζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ»

Κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ, με τον δήμαρχο Αθηναίων και στέλεχος του κόμματος, Χάρη Δούκα, να στρέφει τα πυρά του κατά της Άννας Διαμαντοπούλου, με αφορμή τις δηλώσεις της για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασιών στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, με τις οποίες –όπως ανέφερε– αναγνώρισε θετικά στοιχεία στην κυβερνητική πολιτική για τα δημοσιονομικά και τη διεθνή εικόνα της χώρας, δεν εκφράζουν τη βάση και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν τον εκπλήσσει πλέον η αρνητική στάση της απέναντι στις πρωτοβουλίες διαλόγου μεταξύ προοδευτικών δυνάμεων.

Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.







Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις… — Haris Doukas (@h_doukas) June 17, 2026

Η αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία σχολίασε την πρόταση του Χάρη Δούκα για άνοιγμα διαλόγου με το νέο πολιτικό εγχείρημα που φέρεται να προωθεί ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.



Μιλώντας στο Open, η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση «γελοία προσέγγιση», εκτιμώντας ότι η πρόωρη ενασχόληση με πιθανά σενάρια συνεργασιών λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για ένα πολιτικό κόμμα.

Είπε συγκεκριμένα: «Αυτό το θέμα, το «το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε», είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή, για την ακρίβεια το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός».

Ενώ αποδίδοντας εύσημα στη Νέα Δημοκρατία, είπε: «Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει, είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας —αυτό πρέπει να το παραδεχθώ— αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο».

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