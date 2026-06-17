Ανδρουλάκης: Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η χώρα μπορεί να αποκτήσει κυβέρνηση σταθερή και αξιόπιστη

Δουλεύουμε με ένα ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής, γιατί πιστεύουμε ότι η ώρα της πολιτικής αλλαγής έχει έρθει. Δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία των εκλογών, αυτό είναι προνόμιο του πρωθυπουργού, αλλά προετοιμαζόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμοι, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Παύλο Τσίμα.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας, πολιτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, πολιτικό ήθος χωρίς ακρότητες και τοξικότητα, χωρίς να χτυπά τους πολιτικούς του αντιπάλους κάτω από το τραπέζι, αλλά και πλήρη πολιτική αυτονομία. «Δεν έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν Έλληνα ολιγάρχη και αυτό φαίνεται από το πώς μας αντιμετωπίζουν τα μέση ενημέρωσης» τόνισε.

Ερωτηθείς για τη θέση του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι «το αποτέλεσμα της κάλπης δεν καθορίζεται από τις δημοσκοπήσεις» και συνέχισε λέγοντας πως «αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, η χώρα θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, σταθερή, προοδευτική, αξιόπιστη, που θα βάλει κανόνες στην αγορά, θα βάλει σοβαρά θεσμικά εμπόδια στη διαφθορά, που έχει κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια.

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που δέχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε η πρόταση μπήκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει με τη ρύπανση και την ποιότητα ζωής στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Και συνέχισε λέγοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι 'τσάμπας' για τους πολιτικούς του φίλους, είναι 'τσάμπας' για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβός για τους πολίτες.

» Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι 'τσάμπας' για όλους αυτούς. Είναι 'τσάμπας' διότι τα 35 εκατ. δεν είναι τίποτα, είναι λιγότερα από το 1 δισ. πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατ. δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια που τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο, 300.000 ευρώ, όταν υπήρχαν δυνατότητες να τα πληρώσουμε 50 και 60.000 ευρώ. Είναι 'τσάμπας' στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσες αποζημίωση 145 εκατ. ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλλοτριώσεις. Είναι 'τσάμπας' όταν μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους ημετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι περάσαμε μια δύσκολη εποχή διχόνοιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα με πρωταγωνιστή τον πρώην πρωθυπουργό. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται σε μια άλλη κατεύθυνση με την αντίληψη ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει με ορθολογισμό και σοβαρότητα.

«Αν είναι να πάμε πάλι στο 2012 και το 2015, ‘κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη’, για να εκβιάζουν τα funds τους δανειολήπτες, να λέμε να σκίσουμε τα μνημόνια και να έχουμε ξανά μνημόνια, να λέμε ότι θα καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ, να μένει. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά» είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι έχουν κριθεί τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Άρα η χώρα, με μια επιλογή στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόσωπό μου, θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες».

πηγή: skai.gr

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