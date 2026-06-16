Ανδρουλάκης από τον ΣΕΒ: «Ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι ένοικος του Μαξίμου, όχι ιδιοκτήτης»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, παρουσιάζοντας παράλληλα το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, την παραγωγή και τη λειτουργία του κράτους.

Με αιχμή τη φράση ότι «ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου και όχι ιδιοκτήτης», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να αντιπαραβάλει το δικό του μοντέλο διακυβέρνησης με αυτό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο χαρακτήρισε «κράτος-φέουδο».

«Το “επιτελικό κράτος” της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε το μεγαλύτερο φιάσκο της Μεταπολίτευσης. Ένα κράτος όπου τα “κονέ” με το πρωθυπουργικό γραφείο υπερισχύουν της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας», υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μάλιστα, επικαλέστηκε υποθέσεις όπως εκείνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις και τις πρόσφατες αποκαλύψεις για κυκλώματα στη δημόσια διοίκηση, κάνοντας λόγο για φαινόμενα που, όπως είπε, λειτουργούν με κομματική κάλυψη.

«Απέναντι στο κράτος-φέουδο της σημερινής κυβέρνησης, εμείς προτείνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Ένα κράτος στο οποίο ο εκάστοτε πρωθυπουργός νιώθει και είναι ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου και όχι ιδιοκτήτης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα πυρά για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική και για τον τρόπο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχασε μια ιστορική ευκαιρία για ουσιαστικό παραγωγικό μετασχηματισμό.

«Τι θα αφήσουν πίσω τους τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου; Ποιες είναι οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που έγιναν; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν; Διαθέτουμε σήμερα καλύτερους σιδηροδρόμους, περισσότερες κοινωνικές κατοικίες ή ισχυρότερες ενεργειακές υποδομές; Η απάντηση είναι αρνητική», ανέφερε.

Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, παρά τη βελτίωση σε ορισμένους τομείς, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες σε κρίσιμους δείκτες ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε το όραμά του για μια «παραγωγική Ελλάδα», δίνοντας έμφαση στη γνώση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιομηχανία, την αγροδιατροφική μεταποίηση και τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση για πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας σε επαγγέλματα έντασης γνώσης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων χωρίς απώλεια παραγωγικότητας.

«Θέλουμε μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Μια Ελλάδα όπου οι εργαζόμενοι δεν θα δουλεύουν περισσότερο, αλλά πιο παραγωγικά», σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει θέσει συγκεκριμένο στόχο για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, από το 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σήμερα στο 75% έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

«Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε σαφές πολιτικό στίγμα ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι απλώς η εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας στη διακυβέρνηση της χώρας.

«Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Εγγυώμαι ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς», ανέφερε.

«Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη. Πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη», κατέληξε.

*Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ

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