Κρήτη: Πλεύρης από Χανιά: «Υποδειγματική η δομή στην Αγυιά – Έρχεται νέος χώρος στο Ηράκλειο»

Υποδειγματική είναι η διαχείριση των μεταναστών στην Αγυιά Χανίων όπου φιλοξενούνται στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αναπτυξιακής, ώστε να γίνει η καταγραφή τους, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος επισκέφτηκε το χώρο φιλοξενίας σήμερα το μεσημέρι, συνοδευόμενος από την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Ο υπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της προσωρινής δομής στα Χανιά έχοντας στο πλευρό του και την Beate Gminder (Μπεάτε Γκμίντερ) την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Η DG HOME είναι το αρμόδιο τμήμα της Κομισιόν για τη διαχείριση της μετανάστευσης, του ασύλου, της εσωτερικής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας της ζώνης Σένγκεν.

Όπως δήλωσε ο κ. Πλεύρης, «Η διαχείριση, η οποία γίνεται στα Χανιά είναι εξαιρετική, σε μία χρονιά που έχουμε πίεση στο μεταναστευτικό μόνο στην Κρήτη, που είναι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, η μοναδική πύλη εισόδου, δεδομένου ότι στο Αιγαίο οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες στο 65%. Η Κρήτη παρουσιάζει μια αύξηση γύρω στις 1.500 με 2.000 άτομα μέχρι χθες. Περίπου οι ροές είναι στις 7,5 με 8.000 έναντι 5,5 χιλιάδων που ήτανε το προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα. Η διαχείριση στα Χανιά λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο. Έχουμε διασφαλίσει θέσεις σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και επομένως αυτή τη στιγμή η Αγυιά λειτουργεί ένας ως ένας χώρος προκειμένου να μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός αναλόγως των ατόμων που έχουν ή δεν έχουν προσφυγικό προφίλ».

Ο υπουργός εξήγησε ότι όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε κλειστές δομές πλέον με την εφαρμογή του νέου συμφώνου, ενώ όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές. «Παράλληλα λειτουργεί και η κινητή κλινική, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη επιβάρυνση σε περιστατικά. Ο στόχος μας είναι η παραμονή στα Χανιά να είναι το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα προκειμένου να γίνουν οι αρχικές διαδικασίες, δεδομένου ότι υπάρχουν πλήρως διασφαλισμένες θέσεις. Από τον επόμενο μήνα, 1η Ιουλίου περίπου υπολογίζουμε, θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και θα έχουμε και δικό μας πλωτό μέσο, ώστε η όποια μεταφορά να μην επιβαρύνει το νησί, ειδικά σε μία περίοδο που αντιλαμβανόμαστε και τα εισιτήρια θα είναι περιορισμένα λόγω της τουριστικής χρονιάς».

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, υπάρχει ένας πλήρης σχεδιασμός και αντιστοίχως τα άλλα υπουργεία που σχετίζονται με την φύλαξη των συνόρων, το Υπουργείο Ναυτιλίας με το Λιμενικό, αλλά και η Αστυνομία, έχουν, όπως τόνισε, κάνει και όλες τις απαραίτητες κινήσεις σε επικοινωνίες και σε επαφές με τις Λιβυκές αρχές. «Κινήσεις προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες αποτροπές, διότι η ιδιαιτερότητα του Λιβυκού πελάγους είναι ότι, αν ξεκινήσει βάρκα από τη Λιβύη, είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία αποτροπής, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει το Αιγαίο, που είναι πολύ πιο κοντινές οι ακτές. Συνεπώς προσπαθούμε και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και μέσω των επικοινωνιών που γίνονται απευθείας, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν την καλύτερη συνεργασία με τις Λιβυκές αρχές και την ανατολική πλευρά, γιατί σκοπός μας δεν είναι απλά να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό. Σκοπός της κυβέρνησης είναι να μειώσει τις ροές, όπως έχει κάνει τώρα και να τις μειώσει προφανώς και στην Κρήτη. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να παγιωθεί μία μεταναστευτική γραμμή Λιβύης - Κρήτης. Συνεπώς γίνονται και όλες οι ενέργειες στο επίπεδο του να δούμε ότι αυτό θα είναι παροδικό και κάποια στιγμή θα περιοριστούν στο βαθμό που επιθυμούμε ή θα εξαλειφθούν πλήρως οι ροές».

Απαντώντας ο κ. Πλεύρης για το πόσες δομές προγραμματίζουν για την Κρήτη, απάντησε: «Η αρχική μας επιλογή είναι να υπάρχουν δύο δομές, μία στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά και μάλιστα επελέγησαν με βάση τις μεταναστευτικές ροές. Πέρυσι η πίεση ήταν κυρίως στην πλευρά των Χανίων. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ισορροπημένα ή έχουμε περισσότερη πίεση προς την πλευρά του Ηρακλείου και της Ιεράπετρας. Σε επαφές που κάναμε με τον Περιφερειάρχη και με όλους τους Δημάρχους το Υπουργείο προσχώρησε στη θέση της τοπικής κοινωνίας. Η αρχική μας θέση, ήταν μόνιμη δομή στην Κρήτη. Δεχθήκαμε το αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης να υπάρχουν δύο προσωρινοί χώροι για να γίνεται η διαχείριση, για να δούμε ακριβώς πώς θα πηγαίνει και το μεταναστευτικό. Στα Χανιά υπήρχε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο. Θέλω να τους ευχαριστήσω και τους δύο και ειδικά και τον Δήμαρχο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι παντού είναι δύσκολο στις τοπικές κοινωνίες να γίνει αντιληπτή αυτή η ανάγκη και μπορώ να πω ότι στα Χανιά λειτουργήσαμε υποδειγματικά».

Για το Ηράκλειο ο υπουργός επισήμανε ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα διότι το Υπουργείο πρότεινε διαφορετικούς χώρους και υπήρχαν αντιδράσεις. «Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει καταλήξει σε χώρο και τις επόμενες μέρες, σε συνεννόηση για να ενημερωθούν πρώτα η τοπική αυτοδιοίκηση, θα γίνει ανακοίνωση. Είναι επιτακτικό να υπάρξει χώρος στο Ηράκλειο. Μέσα στον Ιούλιο θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες να υπάρχει, να γίνεται ακριβώς το ίδιο που γίνεται στην Αγυιά… Πιστεύω ότι τώρα πια και με τις συζητήσεις που έκανα και με τους Δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη θα υπάρχει και μία συναίνεση, αλλά σε κάθε περίπτωση το έχω ξεκαθαρίσει. Αυτός ο χώρος που έχουμε καταλήξει και απλά θέλουμε να δούμε ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις και θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, το Υπουργείο θα προχωρήσει γιατί, για το καλό της τοπικής κοινωνίας, είναι η διαχείριση αυτή να γίνεται σε χώρους, να υπάρχει γρήγορα αποσυμφόρηση, αλλά και για τη σωστή λειτουργία του μεταναστευτικού», είπε ο υπουργός εξηγώντας παράλληλα ότι μετά την ψήφιση του συμφώνου στις 12 Ιουνίου, όποιος δεν έχει προσφυγικό προφίλ, μεταφέρεται σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων γίνεται η διαδικασία της επιστροφής του. «'Αρα είναι απαραίτητο να λειτουργούμε με ταχύτητες και αυτοί οι προσωρινοί χώροι είναι απολύτως απαραίτητοι… Θέλουμε τον περιορισμό των ροών και οι επαφές που γίνανε και χθες σε κεντρικό επίπεδο και συνεχώς που γίνονται και με την εκπαίδευση η οποία γίνεται με λιμενικούς της Λιβύης ευελπιστούμε πως κάποια στιγμή θα βρεθεί μια πιο ισορροπημένη κατάσταση. Δεν πιστεύουμε ότι αυτό το δύσκολο ταξίδι έχει τα χαρακτηριστικά του Αιγαίου, των πολύ κοντίνων ακτών. Πιστεύουμε ότι στην πορεία θα μπορέσουμε να έχουμε και τη μείωση ή εξάλειψη απολύτως του φαινομένου».

Μετά την επίσκεψη και ενημέρωση στην προσωρινή δομή της Αγυιάς, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νικόλαο Καλογερή και στελέχη της Αστυνομίας, του Λιμενικού, της Περιφέρειας και του Δήμου Χανίων.

Όπως είπε η υφυπουργός μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη: «Η επίσκεψη του υπουργού μαζί με τη διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης είχε στόχο την πλήρη ενημέρωση του για τη λειτουργία του χώρου ο οποίος λειτουργεί σαν προσωρινός χώρος φιλοξενίας όλων αυτών των προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι έρχονται στα Χανιά από την Λιβύη. Ξέρουμε όλοι μας ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι ιδιαίτερα αυξημένες, δυστυχώς, προς τον τόπο μας. Μάλιστα, ενώ έχουμε μηδενικές ροές από τον Έβρο, πολύ λίγες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχουμε αυτή την αύξηση δυστυχώς προς τον τόπο μας. Οπότε έχουμε αυτή τη διαχείριση η οποία γίνεται από την Αγυιά. Από τις αρχές του επόμενου μήνα πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι, ώστε να υπάρχει και ξεχωριστό πλωτό μέσο που να οδηγούνται οι άνθρωποι αυτοί στις δομές στις οποίες πρέπει να μετακινούνται, και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στον τόπο μας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η υφυπουργός ξεκαθάρισε πως σχετικά με το χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου της Αγυιάς, υπάρχει σύμβαση «…που έχουμε με την Αναπτυξιακή Κρήτης για την Αγυιά η οποία είναι ένα συν ένα χρόνο. Και μάλιστα στον χρόνο αυτό το υπουργείο έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτός ο χώρος να διαμορφωθεί ώστε να είναι κατάλληλος για αυτό για το οποίο είναι προορισμένος. Δηλαδή, να κάνει τις εκθέσεις και τα λοιπά. Το μεταναστευτικό, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, είναι ένα ζήτημα, το οποίο δεν είναι γραμμικό, δυστυχώς. 'Αρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις ροές…».

Παράλληλα, όπως ανέφερε η κα Βολουδάκη "...υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση των μέτρων αποτροπής, ώστε να μην παγιωθεί η μεταναστευτική διαδρομή Λιβύης-Κρήτης. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την τοπική κοινωνία και να διαφυλάξουμε την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη τήρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας».

Τέλος, η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Beate Gminder, επισήμανε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου για το Ασυλο και τη Μετανάστευση, έχει αναγνωρίσει πως η Ελλάδα δέχεται έντονη μεταναστευτική πίεση», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη, τονίζοντας ότι «επιτελεί υποδειγματικό έργο φιλοξενώντας ανθρώπους που φτάνουν διασχίζοντας τη θάλασσα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με την Αίγυπτο και τη Λιβύη προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους και να παραμείνουν εκεί», ενώ αναφέρθηκε και στη συνεχή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τόσο για όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας όσο και για όσους πρέπει να επιστραφούν, καθώς δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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