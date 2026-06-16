Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Ξεκινά η θερινή δημοτική συγκοινωνία σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε. και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συνεργάζονται ξανά, ενεργοποιώντας τα δρομολόγια της θερινής Δημοτικής Συγκοινωνίας για την περίοδο από 17 Ιουνίου έως 9 Σεπτεμβρίου 2026. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ασφαλή και οικονομική μετακίνηση των μόνιμων κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αναλυτικά:

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε., πιστή στη δέσμευσή της για την παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών μεταφοράς, συνεχίζει και φέτος τη στενή συνεργασία της με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας των οικισμών της ενδοχώρας.

Από τις 17 Ιουνίου έως και τις 9 Σεπτεμβρίου, τίθενται σε λειτουργία τα θερινά δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας, προσφέροντας ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις τόσο προς τον παραθαλάσσιο οικισμό του Τσούτσουρα, όσο και προς τις λαϊκές αγορές του Καστελλίου και του Αρκαλοχωρίου.

Η συνεργασία μεταξύ της ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε. και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεσματικής σύμπραξης, με επίκεντρο τον πολίτη και στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών μετακίνησης, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όπου οι απαιτήσεις αυξάνονται σημαντικά.

Αναλυτικά τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται είναι τα εξής:

🚌 Δευτέρα | Αναχώρηση 08:30



Αρκαλοχώρι – Λευκοχώρι – Κάτω Πουλιές – Μοναστηράκι – Ίνι – Μαχαιρά – Βακιώτες – Λαγούτα – Σκινιάς – Δεμάτι – Φαβριανά – Κάτω Καστελλιανά – Τσούτσουρας.



Επιστροφή: 18:00.

🚌 Δευτέρα & Παρασκευή | Αναχώρηση 09:30



Τσούτσουρας – Κάτω Καστελλιανά – Άνω Καστελλιανά – Γαρίπα – Κάτω Πουλιές – Άνω Πουλιές – Μουσούτα – Αρκαλοχώρι.



Επιστροφή: 14:30, με ανταπόκριση από το δρομολόγιο Ηρακλείου στις 13:15.

🚌 Τετάρτη | Αναχώρηση 07:00



Καστέλλι – Σμάρι – Κασταμονίτσα – Αμαριανό – Μαθιά – Γεράκι – Αρμάχα – Αγία Παρασκευή – Καστέλλι.



Επιστροφή: 12:15.

🚌 Τετάρτη | Αναχώρηση 08:00



Καστέλλι – Λύττος – Ασκοί – Λύττος – Καστέλλι – Αρχάγγελος – Ευαγγελισμός – Θραψανό – Βόνη – Ζωφόροι – Απόστολοι – Καστέλλι.



Επιστροφή: 13:15.

🚌 Παρασκευή | Αναχώρηση 07:45 από Αρκαλοχώρι & 08:00 από Καστέλλι



Αρκαλοχώρι – Καστέλλι – Αυλή – Κασσάνοι – Καραβάδω – Σκινιάς – Δεμάτι – Φαβριανά – Κάτω Καστελλιανά – Τσούτσουρας.



Επιστροφή: 18:00.

🚌 Σάββατο | Αναχώρηση 07:15



Αρκαλοχώρι – Θραψανό – Απόστολοι – Ζωφόροι – Βόνη – Γαλατάς – Αρχοντικό – Αρκαλοχώρι.



Επιστροφή: 13:00.

🚌 Κυριακή | Αναχώρηση 08:00 από Θραψανό & 08:30 από Αρκαλοχώρι



Θραψανό – Βόνη – Γαλατάς – Αρχοντικό – Αρκαλοχώρι – Πάρτιρα – Μπαδιάς – Δραπέτι – Γαρίπα – Άνω Καστελλιανά – Κάτω Καστελλιανά – Τσούτσουρας.



Επιστροφή: 18:00.

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, εξυπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες και προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις μετακίνησης στους κατοίκους της Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2810 246530.

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