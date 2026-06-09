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ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου: Τροποποίηση Δρομολογίων Express Ηράκλειο - Χανιά - Ηράκλειο
ΚΤΕΛ
clock 12:25 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ΑΕ, σε συνεργασία με την ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου ΑΕ, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από την 1η Ιουλίου 2026 θα τεθούν σε ισχύ τροποποιήσεις στα δρομολόγια Express της γραμμής Ηράκλειο - Χανιά - Ηράκλειο, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης κατά τη θερινή περίοδο.

Τα δρομολόγια Express θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Κυριακή, στις ακόλουθες ώρες:

09:30

12:45

15:30

18:45

Οι τροποποιήσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας των δύο εταιρειών για την παροχή ασφαλών, άνετων και αξιόπιστων μετακινήσεων μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Κρήτης.

Παρακαλούνται οι επιβάτες να ενημερώνονται έγκαιρα για τα δρομολόγια και τη διαθεσιμότητα θέσεων μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας https://www.ktelherlas.gr  και των κατά τόπους εκδοτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ΑΕ. Στο Τ. 2810 246530

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