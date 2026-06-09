Κρήτη: Επιθέσεις λαγοκέφαλων σε παραλίες - Στον "πάγο" η επιδότηση για την αλίευση του επικίνδυνου ψαριού (βίντεο)

Σε δραματική εξελίσσεται η κατάσταση στη θάλασσα της Κρήτης αλλά και άλλων περιοχών εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου και άλλων ξενικών ειδών που εισέβαλαν στην Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ και καταστρέφουν την αλιεία.

Το μεγάλο πρόβλημα όσο περνά ο καιρός επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο όπως τονίζουν οι επιστήμονες, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που εκτός των άλλων έχει επιφέρει άνοδο στη θερμοκρασία της θάλασσας της Μεσογείου καθώς τα ψάρια αυτά δεν επιζούν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στην Κρήτη έχουμε δυστυχώς καθημερινές επιθέσεις σε ψαροντουφεκάδες και λουόμενους όπως κατήγγειλαν στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη ακροατές του σταθμού. Από το Παλαιόκαστρο Σητείας μέχρι τα Χανιά και τα νότια του νησιού τα λαγοκέφαλα απειλούν την αλιεία αλλά και τους λουόμενους.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλιέων Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι τουλάχιστον 198 είναι τα περιστατικά με τραυματισμούς από λαγόψαρα που οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να υπολογιστούν τα περιστατικά που δεν έχουν καταγραφεί. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά κατηγορώντας τον για αδιαφορία καθώς δεν προχώρησε η οικονομοτεχνική μελέτη που είχε υποσχεθεί ο προηγούμενος υπουργός Κώστας Τσιάρας προκειμένου να επιδοτούνται οι αλιείς με 6,5 ευρώ το κιλό προκειμένου να αλιεύουν λαγοκέφαλους για να μειωθεί ο πληθυσμός που διπλασιάζεται κάθε καλοκαίρι και καταστρέφει και τα εργαλεία των ψαράδων. Αποτέλεσμα είναι χαθούν ευρωπαικά κονδύλια την ώρα που στην Κύπρο αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται εδώ και χρόνια.

Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες αντιμετωπίζουν πλέον πολύ μεγάλο πρόβλημα με την παρουσία των λαγοκέφαλων, καθώς είναι ένα από τα είδη ψαριών που έχουν μεταναστεύσει στις ελληνικές θάλασσες και είναι επικίνδυνα τόσο για την τοπική πανίδα όσο και για τον άνθρωπο. Το συγκεκριμένο είδος λαγοκέφαλου (lagocephalus sceleratus) προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα από το 2003, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου

Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς η τετροδοτοξίνη προκαλεί μυϊκή παράλυση, μπλοκάρει το νευρικό σύστημα και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο. Η συγκεκριμένη τοξίνη συγκεντρώνεται κυρίως στο ήπαρ και στα γεννητικά όργανα του λαγοκέφαλου αλλά και στον μυϊκό ιστό, που τρώει ο άνθρωπος. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα από τα 90 είδη ψαριών και τα περίπου 1.000 είδη θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας που πέρασαν στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Ολα αυτά τα είδη λέγονται «Λεσεψιανά», από το επώνυμο του Γάλλου μηχανικού Φερδινάνδου Λεσέψ, που κατασκεύασε τη διώρυγα

- Πώς θα ξεχωρίζετε τον λαγοκέφαλο

- Το χρώμα της ράχης του είναι μπλε ασημί και έχει πολλές μαύρες βούλες.

- Το κεφάλι του μοιάζει με του λαγού -από εκεί άλλωστε πήρε το όνομά του.

- Έχει κοφτερά δόντια και φουσκώνει όταν απειλείται

Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλές εμφανίσεις του λαγοκέφαλου στην περιοχή της Κρήτης, ενώ υπάρχει εγκατάσταση μεγάλων πληθυσμών σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Η πρώτη καταγραφή του είδους στη Μεσόγειο ήταν το 2003 σε παράλια της Τουρκίας. Αργότερα πιστοποιήθηκε στο Ισραήλ, ενώ τον Ιούλιο του 2005 εντοπίστηκε στη Βόρεια Κρήτη. Αμέσως έδειξε τάσεις μεγάλης επέκτασης. Ηδη, από το 2011 παρουσίαζε μεγάλη αύξηση των δεικτών αφθονίας.

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