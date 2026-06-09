Ηράκλειο: Επιχείρηση του Λιμενικού για 132 μετανάστες σε δύο λέμβους

Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα (09.06) στις 06.40 σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο περιστατικό 48 αλλοδαποί εντοπίστηκαν κια διασώθηκαν 32 ν.μ νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της περιοχής.

Ταυτόχρονα, 84 αλλοδαποί διασώθηκαν από το Λιμενικό Σώμα 34 ν.μ νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, για τις διαδικασίες καταγραφής.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. 48 μετανάστες ανάμεσα τους και δύο γυναίκες, διασώθηκαν ανοιχτά του Ηρακλείου και αποβιβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες.

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