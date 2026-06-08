Κρήτη: "Φλέγονται" τα νότια παράλια: Απόβαση 170 μεταναστών σε 24 ώρες – Σε κατάσταση πολιορκίας Καλοί Λιμένες και Γαύδος!

Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές αρχές και οι αρχές ασφαλείας στην Κρήτη, καθώς το νότιο θαλάσσιο μέτωπο του νησιού δέχεται εκ νέου ισχυρή μεταναστευτική πίεση. Μέσα σε λίγες ώρες, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ολοκληρώθηκαν τρεις μεγάλες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, με τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων να φτάνει τους 170 αλλοδαπούς.

Μπαράζ εντοπισμών σε Καλούς Λιμένες και Γαύδο

Το πρώτο διπλό «χτύπημα» σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Εκεί, σκάφη του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή της Frontex εντόπισαν αρχικά δύο ξύλινες λέμβους. Στην πρώτη επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από εθελοντές και κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού.

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Τρίτο σκάφος, το οποίο έπλεε σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, εντοπίστηκε από παραπλέοντα πλοία. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, με τις τοπικές αρχές να ενεργοποιούν αμέσως τον μηχανισμό προσωρινής περίθαλψης.

Πίεση για τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο

Οι συνεχείς αυτές ροές των τελευταίων 24ώρων έχουν προκαλέσει «ασφυξία» στους προσωρινούς χώρους φύλαξης, αναδεικνύοντας το σοβαρό πρόβλημα υποδομών στο νησί.

Το ζήτημα λαμβάνει πλέον και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απέστειλε επείγουσα επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη. Στην επιστολή του, ο υπουργός ζητά την άμεση παραχώρηση και διαμόρφωση του κτιρίου του παλαιού ΚΤΕΟ στο Ηράκλειο, προκειμένου να λειτουργήσει ως ελεγχόμενος χώρος προσωρινής φιλοξενίας και να αποσυμφορηθούν οι Λιμενικοί Σταθμοί.

Η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης των 170 ατόμων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η σταδιακή μεταφορά τους σε οργανωμένες δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

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