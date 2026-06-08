Κρήτη: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο – Κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικού χτυπήματος

Βαρύτατο κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα, καθώς φέρεται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και ύποπτος για την προετοιμασία βομβιστικής επίθεσης στην Ελλάδα.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά τις εξής κακουργηματικές πράξεις:

Συγκρότηση και ένταξη

σε τρομοκρατική οργάνωση.

Λήψη εκπαίδευσης

στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών υλών.

Πραγματοποίηση ταξιδιού

με σκοπό την τρομοκρατική εκπαίδευση.

Αξιόποινη υποστήριξη

για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο 37χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κρήτη, όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα. Οι ελληνικές αρχές ασφαλείας είχαν θέσει τον ύποπτο υπό στενή παρακολούθηση, αξιοποιώντας πληροφορίες για τη δράση του και τις επαφές του με στελέχη της Χαμάς στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πηγές της ασφάλειας, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε ήδη προβεί σε κατόπτευση συγκεκριμένου στόχου ισραηλινών συμφερόντων στην Αθήνα, τον οποίο σχεδίαζε να πλήξει με εκρηκτικά.

Στον ανακριτή την Πέμπτη

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή για να απολογηθεί. Η υπεράσπισή του ζήτησε και έλαβε προθεσμία, με την απολογία του να προσδιορίζεται για την προσεχή Πέμπτη, 11 Ιουνίου

. Μέχρι τότε, ο 37χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών του ή ασύλληπτων μελών του ίδιου δικτύου επί ελληνικού εδάφους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το «Κόλπο με το Κέρμα»: Γιατί πρέπει να βάλετε ένα ποτήρι νερό στην κατάψυξη πριν τις διακοπές