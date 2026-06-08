Το «Κόλπο με το Κέρμα»: Γιατί πρέπει να βάλετε ένα ποτήρι νερό στην κατάψυξη πριν τις διακοπές

Πολλοί βάζουν ένα ποτήρι νερό στην κατάψυξη πριν φύγουν για διακοπές για να ελέγξουν αν έγινε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος όσο έλειπαν, ώστε να ξέρουν αν τα τρόφιμά τους χάλασαν και ξαναπάγωσαν. Το κόλπο αυτό, γνωστό και ως «το κόλπο με το κέρμα», λειτουργεί ως ένας απλός, χειροκίνητος δείκτης ασφάλειας τροφίμων.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία

Γεμίζετε ένα ποτήρι ή μια κούπα με νερό και το τοποθετείτε στην κατάψυξη μέχρι να γίνει στέρεος πάγος. Μόλις παγώσει το νερό, τοποθετείτε ένα οποιοδήποτε νόμισμα (κέρμα) πάνω στην επιφάνεια του πάγου και το ξαναβάζετε στη θέση του.

Όταν επιστρέψετε από το ταξίδι σας, κοιτάζετε τη θέση που βρίσκεται το κέρμα. Όταν το κέρμα είναι στην επιφάνεια, δεν υπήρξε διακοπή ρεύματος (ή ήταν πολύ σύντομη). Ο πάγος δεν έλιωσε καθόλου, επομένως τα τρόφιμά σας παρέμειναν ασφαλή.

Αν το κέρμα είναι στη μέση του ποτηριού, τότε υπήρξε διακοπή ρεύματος για μερικές ώρες. Ο πάγος άρχισε να λιώνει και το κέρμα βυθίστηκε εν μέρει.

Κάποια ευαίσθητα τρόφιμα ίσως έχουν αλλοιωθεί τότε σημαίνει πως το κέρμα είναι στον πάτο του ποτηριού, σημειώθηκε μεγάλη και παρατεταμένη διακοπή ρεύματος.

Ο πάγος έλιωσε εντελώς, το κέρμα βυθίστηκε στον πάτο και, όταν το ρεύμα επανήλθε, το νερό ξαναπάγωσε εγκλωβίζοντας το κέρμα χαμηλά. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να πετάξετε όλα τα τρόφιμα, καθώς αποψύχθηκαν, αναπτύχθηκαν βακτήρια και επαναψύχθηκαν, κάτι που τα καθιστά επικίνδυνα για τροφική δηλητηρίαση.

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