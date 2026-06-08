Ηράκλειο - Μεταναστευτικό: Κινητοποίηση κατά της δομής στο παλιό ΚΤΕΟ

Αναβρασμός επικρατεί στο Δήμο Χερσονήσου, μετά τις πληροφορίες ότι το κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ θα λειτουργήσει ως Δομή προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών.

Από την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης τάχθηνε αναφανδόν κατά μίας τέτοιας προοπτικής, μάλιστα συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες (Κυριακή 7/6) το οποίο ομόφωνα απέρριψε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στο ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρεται μεταξύ άλλων:

"Εκφράζει απερίφραστα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόλυτη διαφωνία του για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου

Δηλώνει με τον πιο σαφή τρόπο ότι δεν θα αποδεχθεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, όπως «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού»

Ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κ. Νίκος Συριγωνάκης, στην τοποθέτηση του κατέστησε σαφώς και ανεπιφύλακτα, ότι η Περιφέρεια Κρήτης διαφωνεί με τον σχεδιασμό

Αν υιοθετηθεί η πρόταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου θα υπάρξει τεράστια αρνητική επίπτωση στον κλάδο του Τουρισμού."

Ετοιμάζουν κινητοποίηση

Η είδηση για τη δημιουργία δομής προκάλεσε αναστάτωση στην κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου.

Μάλιστα κυκλοφόρησε αφίσα με υπογραφή "Αφυπνισμένοι πολίτες" Καρτερού, Βάθειας, Ελιάς, Κοκκίνη Χάνι, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασσάς και Καλλιθέας, που καλεί σε κινητοποίηση στο παλιό ΚΤΕΟ την Τετάρτη 10/6 στις 08.30 το πρωί και στη συνέχεια διαμαρτυρία στην Περιφέρεια Κρήτης.

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