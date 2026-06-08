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ΚΡΗΤΗ
Μεταναστευτική πίεση στη Γαύδο: Δεκάδες αφίξεις σε λίγες ώρες
μετανάστες
clock 07:15 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφει τα τελευταία 24ωρα η Γαύδος, με τις αφίξεις μεταναστών να φτάνουν ή μία μετά την άλλη, θέτοντας σε διαρκή συναγερμό τις τοπικές αρχές.

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα (07.06) δύο λέμβοι με 76 παράνομους επιβαίνοντες εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Γαύδου από δύναμη της Frontex. Άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης τους, με τους αλλοδαπούς να μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας για τις διαδικασίες υποδοχής.

Αργότερα μέσα στη νύχτα, άλλοι 39 αλλοδαποί διασώθηκαν από το Λιμενικό Σώμα. Όπως και με την προηγούμενη καραβιά και εκείνοι, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Παλαιόχωρα.

Οι μεταναστευτικές ροές έχουν καταγράψει σημαντική αύξηση, με τις αρχές να διαχειρίζονται δεκάδες ή και εκατοντάδες άτομα ανά εβδομάδα σε πολλαπλά περιστατικά

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